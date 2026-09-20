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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Normantas pelnė 11 taškų, tačiau „Surne“ pralaimėjo

2026-09-20 16:45 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-20 16:45
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Kontrolinį mačą pralaimėjo Margirio Normanto atstovaujami Bilbao „Surne“.

M.Normantas žaidė rezultatyviai (FIBA Europe nuotr.)

Kontrolinį mačą pralaimėjo Margirio Normanto atstovaujami Bilbao „Surne“.

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Lietuvio ekipa išvykoje 89:96 (24:17, 27:19, 23:32, 15:28) nusileido Tenerifės „La Laguna“.

Starto penkete pasirodęs M.Normantas per 20 minučių surinko 11 taškų (0/1 dvitaškio, 3/7 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atkovotą ir perimtą kamuolį, 4 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas ir 10 naudingumo balų.

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14 taškų Bilbao klubui pelnė norvegas Haraldas Frey’us (5 atk. kam., 4 rez. perd., 3/4 tritaškių), po 11 – Darrunas Hilliardas (6 rez. perd., 2/7 tritaškių) ir Bastienas Vautier (5/6 dvitaškių).

Nugalėtojams 18 taškų surinko Kyle’as Guy’us (4/10 tritaškių), 12 – T.J.Bamba (7 atk. kam.), po 10 – Bruno Fitipaldo (4 rez. perd.) ir 43-ejų Marcelinho Huertas.

Ispanijos pirmenybės startuoja rugsėjo 26-ąją.

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