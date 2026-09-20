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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Brazdeikis ir Lukošius prisidėjo prie Malagos ekipos pergalės

2026-09-20 15:52 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-20 15:52
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Kontrolinį mačą laimėjo dviejų lietuvių atstovaujama Malalgos „Unicaja“.

I.Brazdeikis žaidė rezultatyviai

Kontrolinį mačą laimėjo dviejų lietuvių atstovaujama Malalgos „Unicaja“.

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Andalūzai nugalėjo Santjago de Kompostelos „Obradoiro“86:84 (19:19, 27:20, 26:23, 14:22).

Starto penkete pasirodęs Ignas Brazdeikis per 21 minutę surinko 10 taškų (0/2 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 7/8 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas ir 13 naudingumo balų.

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Nuo suolo pakilęs Simonas Lukošius per 20 minučių surinko 8 taškus (1/2 dvitaškių, 2/4 tritaškių), 2 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 3 pražangas ir 4 naudingumo balus.

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21 tašką Malagos klubui pelnė Willy Hernangomezas (8/13 dvitaškių, 10 atk. kam.), 13 – Cameronas Huntas (4 rez. perd.), 10 – Kendrickas Perry (1/5 ritaškių, 4 atk. kam.).

„Obradoiro“ gretose 20 taškų sumetė Leo Meindlas (3/6 tritaškių), po 10 – Joelis Soriano (10 atk. kam.) ir Yunio Barrueta (4 atk. kam.), 9 – Brandonas Childressas.

Ispanijos pirmenybės startuos rugsėjo 26-ąją.

 

 

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