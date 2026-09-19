Sabonio treniruojami „Lions“ iškovojo pirmąją pergalę Didžiosios Britanijos pirmenybėse

Lietuvio auklėtiniai išvykoje 80:78 (17:18, 28:20, 18:23, 17:17) įveikė Bristolio „Flyers“ (0/1).
Finišo tiesiąją rungtynės pasiekė lygiu rezultatu – 78:78. Likus žaisti 17 sekundžių Devante Jonesas sumetė baudų metimus, o varžovai atsakė ilga ataka, kurią netiksliai baigė pratęsimą išplėšti bandęs Davionas Bailey.
Šį kartą „Lions“ rungtynėms neregistravo Keenano Evanso ir 18-mečio Emilio Žibūdos.
Kauno „Žalgiriui“ priklausantis Maxwellas Lewisas per 10 minučių taškų nepelnė (0/1 dvitaškio, 0/2 tritaškių) ir kartą prasižengė.
16 taškų nugalėtojams surinko Landriusas Hortonas (3/5 tritaškių), 12 – D.Jonesas (10 rez. perd.), po 11 – Deane’as Williamsas ir Thomasas Kennedy (5 atk. kam.).
Šeimininkams 19 taškų sumetė D.Bailey (2/7 tritaškių), po 12 – Cameronas Holdenas (9 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Michaelas Digginsas (5 atk. kam.), 11 – Zachary Andersonas (3/9 tritaškių).
„Lions“ antrąjį mačą žais jau rugsėjo 20-ąją – namie priims Niukaslo „Eagles“.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.