Jocytė pagerino asmeninį WNBA sezono rekordą

San Fransisko „Golden State Valkyries“ (30/11) namie 82:66 (19:20, 21:10, 27:19, 15:17) nugalėjo Portlando „Fire“ (16/26).
„Valkirijos“ suteikė poilsio prancūzėms Gabby Williams ir Janelle Salaun bei italei Ceciliai Zandalasini, o tai atrišo rankas lietuvei.
J.Jocytė pakilusi nuo suolo sužaidė 17 minučių, per kurias surinko 9 taškus (3/6 tritaškių), 2 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį bei 2 rezultatyvius perdavimus. Jos pasirodymas galėjo būti ir ilgesnis, tačiau sustoti privertė išnaudotas pražangą limitas.
Tai buvo ženkliai geriausias gynėjos sezono mačas – iki šiol ji nebuvo pelniusi daugiau nei 2 taškų.
Dėl vietos atkrintamosios jau ramios „Valkyries“ artimiausiame mače priims lygos autsaideres Sietlo „Storm“ (8/33).
„Valkyries“: Kaitlyn Chen (5/8 tritaškių) ir Laeticia Amihere (4 atk. kam.) po 17, Tiffanny Hayes (7 rez. perd., 0/4 tritaškių) ir Kayla Thornton (3/8 tritaškių, 4 atk. kam.) po 13, Justė Jocytė 9 (3/6 tritaškių).
„Fire“: Frieda Buhner 14, Carla Leite 12 (6 rez. perd.), Nyadiew Puoch 11 (8 atk. kam., 1/6 tritaškių, 8 atk. kam., 4 klaidos), Megan DiLeo (5 atk. kam.) ir Holly Winterburn (1/5 tritaškių) po 8.
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