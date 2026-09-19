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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jocytė pagerino asmeninį WNBA sezono rekordą

2026-09-19 08:42 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-19 08:42
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Moterų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (WNBA) pertrauka į naudą išėjo Justei Jocytei. Pirmenybės buvo sustojusios dėl Pasaulio taurės, o lietuvė grįžo solidžiai.

J.Jocytė sužaidė geriausią savo mačą (Scanpix nuotr.)

Moterų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (WNBA) pertrauka į naudą išėjo Justei Jocytei. Pirmenybės buvo sustojusios dėl Pasaulio taurės, o lietuvė grįžo solidžiai.

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San Fransisko „Golden State Valkyries“ (30/11) namie 82:66 (19:20, 21:10, 27:19, 15:17) nugalėjo Portlando „Fire“ (16/26).

„Valkirijos“ suteikė poilsio prancūzėms Gabby Williams ir Janelle Salaun bei italei Ceciliai Zandalasini, o tai atrišo rankas lietuvei.

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J.Jocytė pakilusi nuo suolo sužaidė 17 minučių, per kurias surinko 9 taškus (3/6 tritaškių), 2 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį bei 2 rezultatyvius perdavimus. Jos pasirodymas galėjo būti ir ilgesnis, tačiau sustoti privertė išnaudotas pražangą limitas.

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Tai buvo ženkliai geriausias gynėjos sezono mačas – iki šiol ji nebuvo pelniusi daugiau nei 2 taškų.

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Dėl vietos atkrintamosios jau ramios „Valkyries“ artimiausiame mače priims lygos autsaideres Sietlo „Storm“ (8/33).

„Valkyries“: Kaitlyn Chen (5/8 tritaškių) ir Laeticia Amihere (4 atk. kam.) po 17, Tiffanny Hayes (7 rez. perd., 0/4 tritaškių) ir Kayla Thornton (3/8 tritaškių, 4 atk. kam.) po 13, Justė Jocytė 9 (3/6 tritaškių).

„Fire“: Frieda Buhner 14, Carla Leite 12 (6 rez. perd.), Nyadiew Puoch 11 (8 atk. kam., 1/6 tritaškių, 8 atk. kam., 4 klaidos), Megan DiLeo (5 atk. kam.) ir Holly Winterburn (1/5 tritaškių) po 8.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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