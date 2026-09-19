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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Mitchell pasiekė rezultatyviausio sezono rekordą, Juškaitė spindėjo tarp geriausių

2026-09-19 08:28 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-19 08:28
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Po Pasaulio taurės pratęsiamo Moterų Nacionalinės krepšinio asociacijos (WNBA) kovos – nesėkmės neišvengė Toronto „Tempo“ (11/30) su Laura Juškaite.

L.Juškaitė buvo rezultatyviausia komandoje (Scanpix nuotr.)

Po Pasaulio taurės pratęsiamo Moterų Nacionalinės krepšinio asociacijos (WNBA) kovos – nesėkmės neišvengė Toronto „Tempo“ (11/30) su Laura Juškaite.

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Kanados klubas namie 85:103 (19:25, 31:28, 23:26, 12:24) nusileido Indianos „Fever“ (27/14).

Likus žaisti keturias minutes skirtumas tarp komandų dar buvo vienženklis (82:89), bet lemiamoje atkarpoje favoritės įrodė statusą.

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Starto penkete pasirodžiusi L.Juškaitė per 30 minučių surinko 22 taškus (6/9 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 3 atkovotus ir 3 perimtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas ir 3 pražangas.

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Lietuvė buvo ryškiausia komandoje ir sužaidė antrą rezultatyviausią savo mačą už Atlanto – jos rekordu išlieka 25 taškai.

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Pirmą sezoną WNBA žaidžiantis Toronto klubas startavo laimėdamas pusę savo mačų (9/9), bet vėliau pateko į itin gilią duobę ir iš 23 pastarųjų susitikimų laimėjo vos 2.

Tuo tarpu varžovių gretose įspūdingą pasiekimą užfiksavo Kelsey Mitchell. Ji pasiekė 1 034 taškų ribą ir fiksuoja rezultatyviausią visų laikų sezoną, šį rekordą perimdama iš 1 021 tašką 2024-aisiais surinkusios A’jos Wilson. Tiesa, tuomet reguliarusis sezonas truko tik 40 mačų, šiemet – 44.

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Indianos ekipa yra užsitikrinusi vietą atkrintamosiose, o Toronto komandai liko sužaisti tris mačus ir reguliarųjį sezoną užbaigti rugsėjo 25-ąją.

„Fever“: Kelsey Mitchell 33 (7/11 tritaškių), Caitlin Clark 28 (6 atk. kam., 14 rez. perd., 2/8 tritaškių, 6 klaidos), Myisha Hines-Allen 9 (7 atkt. kam.).

„Tempo“: Laura Juškaitė 22 (8/15 metimų), Kiki Rice 18 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), Isabelle Harrison (9 atk. kam.) ir Temi Fagbenle (5 atk. kam.) po 16.

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