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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Thompsonas pasirašė 155 mln. vertės sutartį su „Pistons“

2026-09-19 08:03 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-19 08:03
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Detroito „Pistons“ ilgam išlaikė vieną kertinių savo žaidėjų.

A.Thompsonas užsitikrino šviesią ateitį (Scanpix nuotr.)

Detroito „Pistons“ ilgam išlaikė vieną kertinių savo žaidėjų.

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Mičigano klubas įteikė 5 metų 155 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą Ausarui Thompsonui.

23 metų 201 cm ūgio gynėjas praėjusį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną per 26 minutes rinko 9,9 taško (25 procentai tritaškių), 5,7 atkovoto ir 2 perimtus kamuolius bei 3,1 rezultatyvaus perdavimo.

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A.Thompsonas 2023-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas penktuoju šaukimu ir greitai rado savo vietą lygoje. Praėjusį sezoną jis buvo perimtų kamuolių lyderis ir pateko į geriausiai besiginančių NBA žaidėjų penketuką.

Stebėtina, bet jis net netapo turtingiausiu savo šeimos nariu – jo dvynys Amenas Thompsonas anksčiau šį tarpsezonį gavo 5 metų 208 milijonų JAV dolerių kontraktą iš Hjustono „Rockets“.

„Pistons“ pavasarį laimėjo reguliarųjį sezoną Rytų konferencijoje, bet atkrintamosiose neįveikė antrojo etapo.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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