Thompsonas pasirašė 155 mln. vertės sutartį su „Pistons“

Mičigano klubas įteikė 5 metų 155 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą Ausarui Thompsonui.
Just in: Detroit Pistons All-Defensive forward Ausar Thompson has reached agreement on a five-year, $155 million rookie-scale contract extension, sources tell ESPN. pic.twitter.com/DZEgX4GpLS— Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2026
23 metų 201 cm ūgio gynėjas praėjusį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną per 26 minutes rinko 9,9 taško (25 procentai tritaškių), 5,7 atkovoto ir 2 perimtus kamuolius bei 3,1 rezultatyvaus perdavimo.
A.Thompsonas 2023-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas penktuoju šaukimu ir greitai rado savo vietą lygoje. Praėjusį sezoną jis buvo perimtų kamuolių lyderis ir pateko į geriausiai besiginančių NBA žaidėjų penketuką.
Stebėtina, bet jis net netapo turtingiausiu savo šeimos nariu – jo dvynys Amenas Thompsonas anksčiau šį tarpsezonį gavo 5 metų 208 milijonų JAV dolerių kontraktą iš Hjustono „Rockets“.
„Pistons“ pavasarį laimėjo reguliarųjį sezoną Rytų konferencijoje, bet atkrintamosiose neįveikė antrojo etapo.
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