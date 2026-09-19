„Heat“ pratęsė sutartį su Švedijos krepšinio žvaigžde

Floridos klubas įteikė Švedijos rinktinės lyderiui 4 metų 60 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą.
Miami Heat guard Pelle Larsson has agreed to a new four-year, $60 million contract extension, with a mutual option for the 2030-31 season, Austin Brown and Steven Heumann of CAA Sports tell ESPN. pic.twitter.com/wVsi86w9yY— Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2026
Naujoji sutartis įsigalios kitą vasarą, tad gynėjas Majamyje lieka bent iki 2031-ųjų.
Praėjusį sezoną 25 metų 195 cm ūgio švedo skaičiai siekė 26 minutes, 11,4 taško (32 procentai tritaškių), 3,5 atkovoto kamuolio ir 3,4 rezultatyvaus perdavimo.
Dar ryškiau jis žiba šiapus Atlanto. Pernykščiame Europos čempionato P.Larssonas rinko 18,8 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 15,6 naudingumo balo, o Pasaulio taurės atrankos „languose“ fiksuoja net 26 taškų vidurkį.
„Heat“ praėjusį sezoną baigė neįveikdami įkrintamųjų barjero.
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