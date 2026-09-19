Gebenas ir Stenionis svariai prisidėjo prie pergalės prieš Majausko klubą

Dviejų lietuvių komanda 103:95 (29:28, 19:13, 34:34, 21:20) nugalėjo Leridos „iLerna“.
Martinas Gebenas per 19 minučių surinko 17 taškų (5/7 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 6 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 5 pražangas ir 19 naudingumo balų.
Dominyko Stenionio sąskaitoje – 12 minučių, 11 taškų (1/1 dvitaškio, 2/5 tritaškių, 3/4 baudų metimų), atkovotas, perimtas ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, 2 pražangos ir 9 naudingumo balai.
18 taškų Žironos klubui pelnė Macas McClungas (5 rez. perd.), 17 – Jasselis Perezas, 10 – Davidas N’Guessanas.
Leridos ekipoje Aurimas Majauskas per 5 minutes surinko 3 taškus (1/1 tritaškio), atkovotą kamuolį ir 5 naudingumo balus.
Po 15 taškų „iLerna“ gretose sumetė Jamesas Batemonas ir Johnas Shurna (4/9 tritaškių), 14 – Markas Hughesas (4/8 tritaškių), 10 – Mikelis Sanzas, po 9 – Oriolas Pauli (1/6 tritaškių, 5 klaidos) ir Kuras Kuathas (4 atk. kam.), 8 – Zacharie Perrinas (9 atk. kam.).
Ispanijos pirmenybių sezonas startuos rugsėjo 26-ąją.
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