Normantas mače su pratęsimu pelnė 12 taškų

Lietuvio atstovaujami Bilbao „Surne“ po pratęsimo nusileido Tenerifės „La Laguna“ – 99:108 (18:26, 25:20, 27:24, 23:23, 6:15).
M.Normantas į rungtynes įsiliejo nuo suolo ir per 20 minučių surinko 12 taškų (2/3 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 2/2 baudų metimų), perimtą ir prarastą kamuolį, 2 pražangas bei 8 naudingumo balus.
22 taškus Bilbao klubui surinko Nate’as Darlingas (3/5 tritaškių), 20 – Martinas Krampeljis (6/8 tritaškių), 11 – Darrunas Hilliardas (7 atk. kam., 5 rez. perd.), 10 – Bastienas Vautier (8 išpr. praž., 4/10 baudų metimų).
Nugalėtojams 16 taškų pelnė Jaime Fernandezas, po 15 – Vince’as Hunteris ir Kyle’as Guy’us (2/6 tritaškių, 6 atk. kam.), po 13 – Ethanas Happas (6/6 dvitaškių, 6 atk. kam.) ir T.J.Bamba, 12 – Wesley Van Beckas 12 (4/6 tritaškių).
Ispanijos pirmenybės startuos rugsėjo 26-ąją.
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