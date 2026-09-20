Europos irklenčių čempionate Kretoje – Korobovo 20-a vieta

Lietuvis ilgoje distancijoje sugaišo 1 val. 51 min. 4.309 sek. V. Korobovas užėmė priešpaskutinę – 20-ą – vietą.
Nugalėjo danas Christianas Andersenas (1:18:52.773). Sidabrą pelnė ispanas Manuelis Hoyuela Rojas (1:19:51.815), o bronzą – graikas Anastasios Tsouris (1:19:59.724).
Sportas.lt primena, kad V. Korobovas Kretoje laimėjo sidabrą sprinto rungtyje.
Antradienį ir trečiadienį Kretoje vyks pasaulio irklenčių taurės etapas.
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