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Lietuvos rinktinė pasaulio muselinės žūklės čempionate JAV finišavo 16-oje vietoje

2026-09-20 12:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 12:53
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JAV baigėsi pasaulio muselinės žūklės čempionatas, kuriame Lietuvos rinktinė užėmė 16-ą vietą tarp 21 komandos. Lietuviai sugavo 260 žuvų ir surinko 328 baudos balus.

Lietuvos muselinės žūklės rinktinė | Organizatorių nuotr.

JAV baigėsi pasaulio muselinės žūklės čempionatas, kuriame Lietuvos rinktinė užėmė 16-ą vietą tarp 21 komandos. Lietuviai sugavo 260 žuvų ir surinko 328 baudos balus.

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Pasaulio čempionais tapo šeimininkai amerikiečiai (472 žuvys, 159 baudos balai). Sidabrą pelnė prancūzai (461 žuvis, 175 baudos balai), o bronzą – belgai (440 žuvų, 187 baudos balai).

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Asmeninėje įskaitoje triumfavo amerikietis Michaelas Bradley (115 žuvų, 20 baudos balų). Antras buvo ispanas Davidas Arcay (128 žuvys, 24 baudos balai), o trečias – prancūzas Gregoire‘as Juglaret (100 žuvų, 24 baudos balai).

Remigijus Bobinas užėmė 40-ą vietą (73 žuvys, 46), Vytautas Žemaitis – 64-ą (59 žuvys, 62), Andrius Nikšas – 81-ą (38 žuvys, 70), Rimvydas Randis – 83-ią (51 žuvis, 72), o Martynas Savukynas – 89-ą (39 žuvys, 78) tarp 99 dalyvių.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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