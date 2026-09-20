Lietuvos rinktinė pasaulio muselinės žūklės čempionate JAV finišavo 16-oje vietoje

Pasaulio čempionais tapo šeimininkai amerikiečiai (472 žuvys, 159 baudos balai). Sidabrą pelnė prancūzai (461 žuvis, 175 baudos balai), o bronzą – belgai (440 žuvų, 187 baudos balai).
Asmeninėje įskaitoje triumfavo amerikietis Michaelas Bradley (115 žuvų, 20 baudos balų). Antras buvo ispanas Davidas Arcay (128 žuvys, 24 baudos balai), o trečias – prancūzas Gregoire‘as Juglaret (100 žuvų, 24 baudos balai).
Remigijus Bobinas užėmė 40-ą vietą (73 žuvys, 46), Vytautas Žemaitis – 64-ą (59 žuvys, 62), Andrius Nikšas – 81-ą (38 žuvys, 70), Rimvydas Randis – 83-ią (51 žuvis, 72), o Martynas Savukynas – 89-ą (39 žuvys, 78) tarp 99 dalyvių.
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