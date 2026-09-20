Lietuvis triumfavo JAV: Oskaras Grigonis iškovojo SECTC čempiono titulą

O. Grigonis trasą įveikė per 2 val. 5 min. 48.61 sek. ir tapo 2026 metų SECTC čempionu.
Sėkmingai pasirodė ir kitas Emmanuelio universiteto komandos lietuvis Zigmas Reisas. Jis finišavo per 2 val. 25 min. 20.51 sek. ir bendroje įskaitoje užėmė devintąją vietą.
Komandinėje įskaitoje triumfavo Emmanuelio universiteto vyrų „Lions“ ekipa. Ji SECTC čempione tapo trečius metus iš eilės.
Kitas „Lions“ komandos startas numatytas JAV studentų klubų nacionaliniame čempionate, kuris balandžio 2–4 dienomis vyks Gulfporte, Misisipės valstijoje.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.