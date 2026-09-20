„Barcelona“ vėl liko be titulo – Ispanijos Supertaurėje triumfavo Joventut“

Eurolygos klubas Ispanijos Supertaurės finale nusileido turnyro šeimininkams Badalonos „Joventut“ – 87:101 (23:32, 23:20, 22:19, 19:30).
Po trijų kėlinių „Barcelona“ atsiliko 68:71, tačiau su šansais laimėti atsisveikino per paskutinį kėlinį praleisdama 30 taškų.
„Joventut“ į priekį vedė buvęs „Barcelona“ žaidėjas Nicolas Laprovittola – 22 minutės, 31 taškas (1/3 dvitaškių, 9/13 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 3 klaidos, 4 pražangos ir 28 naudingumo balai.
19 taškų prie pergalės pridėjo Emiras Sulejmanovičius (8/9 dvitaškių, 9 atk. kam.), 14 – Eli Ndiaye, 11 – Alejandro Reyesas (3/5 tritaškių), 10 – Ricky Rubio (8 rez. perd., 5 klaidos).
Barselonos ekipai 24 taškus sumetė Joelis Parra (4/6 tritaškių), 20 – Kevinas Punteris (4/4 tritaškių), 16 – Tyrese’as Martinas (3/7 tritaškių, 5 atk. kam.).
Supertaurės čempionai keičiasi kasmet – 2023-aisiais triumfavo Madrido „Real“, 2024-aisiais – Malagos „Unicaja“, 2025-aisiais – Valensijos „Valencia“.
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