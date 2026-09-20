Masiulis džiaugiasi „Žalgirio“ progresu ir Seibučio sumanyta treniruotės idėja

Žalgiriečiai keturias dienas praleido pajūryje, kur pranoko tiek „Gargždus“, tiek Klaipėdos „Neptūną“.
Po antrųjų rungtynių „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis liko patenkintas vaizdu aikštelėje ir atskleidė, ką komandai pavyko nuveikti prie Baltijos jūros.
„Šnekant apie rungtynes, sveikinimai žaidėjams ir mūsų gerbėjams, kurie gausiai susirinko. Manau, kad nemažai dalykų pavyko šiandien. Rungtynės tokios, kad šiandien ne tik rezultatas, bet ir žaidimo kokybė buvo geresnė nei kai žaidėme Gargžduose. Po mažą žingsnelį, kiekvienoje treniruotėje ir kiekvienose rungtynėse reikia pasiimti kažką. Gynyboje agresija, intensyvumas, einame į tą pusę, kur norime būti, bet tikrai dar nesame optimalioje formoje“, – teigė strategas.
– Gynybą ir agresiją matote kaip ryškiausius progreso žingsnelius?
– Taip. Visų pirma, norime būti aktyvūs ir fiziški gynyboje. Kaip visada sakau, išlikti rungtynėse gynyboje, o jei gerai giniesi, tai ir puolimas einasi žymiau lengviau. Čia nieko naujo.
– Į pajūrį dviems mačams atvyko apie 30 „Žalgirio“ žmonių, ką pavyko nuveikti tiek aikštėje, tiek už jos ribų?
– Visų pirma, prieš sezoną neturėjome tokios bendros stovyklos. Vieną trumpą kelionę į Londoną turėjome, kur komanda galėjo pabūti kartu. Žaidėme ketvirtadienį Gargžduose ir dabar Klaipėdoje. Atsirado galimybė pabūti kartu, visus šiek tiek sujungti. Žaidėjai į pirtį nuėjo, vakarienę bendrą turėjo. Komandos susibūrimui tai padėjo, matėme užsivedimą. Norėjome išnaudoti tą trumpą stovyklą, ačiū klubui, kad galėjome čia viską pasidaryti. Džiaugiamės ir grįžtame namo.
– Kieno idėja buvo vieną treniruotę padaryti Šventojoje?
– Aišku, kad Renaldo Seibučio.
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