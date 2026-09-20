„Žalgiris“ užtikrintai nugalėjo „Neptūną“ ir iškovojo antrąją pergalę LKL

Klaipėdos „Neptūnas“ (0/1) namie 69:93(18:20, 16:20, 17:21, 18:32) pralaimėjo prieš Kauno „Žalgirį“ (2/0).
Pirmuosius mačo taškus pelnė Ąžuolas Tubelis, tritaškį pridėjo Carsenas Edwardsas. „Neptūnas“ tik sužaidus tris minutes ledus pralaužė Elvaro Fridrikssono tritaškiu – 3:7. Šeimininkus į priekį netrukus išvedė itin tolimas Henri Drello metimas – 10:9. „Žalgiriui“ dar kartą truktelėjus į priekį rezultatą lygino Mindaugas Girdžiūnas (18:18). Ketvirtį kauniečiai galiausiai laimėjo – 20:18.
E.Fridrikssonas pataikė trečiąjį savo tritaškį, bet iniciatyva liko „Žalgirio“ rankose, Edgaras Ulanovas pasižymėjo greitoje atakoje (35:26). Skirtumui tapus dviženkliu „Neptūnas“ sužaidė geresnę atkarpą, M.Girdžiūnas pasižymėjo su C.Edwardso pražanga – 31:37. Klaipėdos ekipos suoleliui skirta techninė pražanga, Einaras Tubutis ataką baigė tritaškiu su sirena – 34:40.
E.Tubutis iš toli pataikė ir po ilgosios pertraukos, bet „Žalgirio“ pranašumas ir toliau sukosi apie dviženklę ribą. Rekordinę persvarą nustatė Dustino Slevos tritaškis – 56:43. Jono Valančiūno nusimetimą tritaškiu pavertė Sterlingas Brownas, bet kitoje atakoje Henri Drellas blokavo Nigelą Williamsą-Gossą (61:48). Estas kėlinio pabaigoje spėjo ir pats pataikyti iš toli – 51:61.
S.Brownas pataikė iš toli, o J.Valančiūnas galingai įkrovė iš viršaus ir ėmėsi vieną po kitos provokuoti pražangas (72:56). Trijų „Žalgirio“ tritaškių salvė persvarą pavertė triuškinančia (81:58), o klaipėdiečiams atsitiesti nepavyko.
„Žalgiris“ rungtynėms neregistravo Deivido Sirvydžio, Sabeno Lee ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.
Kauniečiai leido varžovams pataikyti pusę savo tritaškių (9/18), bet kovą dėl kamuolių laimėjo 37:25 ir gerokai rečiau klydo (10:15).
„Žalgiriui“ tai buvo paskutinis mačas prieš Eurolygos sezono startą.
„Žalgiris“: Marekas Blaževičius 15 (5/8 dvitaškių, 6 atk. kam.), Sterlingas Brownas 13 (4/6 tritaškių), Jonas Valančiūnas 12 (7 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis 11 (5 atk. kam.), Edgaras Ulanovas 9.
„Neptūnas“: Elvaras Fridrikssonas 17 (4/6 tritaškių, 6 rez. perd., 3 klaidos), Mindaugas Girdžiūnas 11 (4 klaidos), Henri Drellas 10 (2 blokai), Einaras Tubutis 8.
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