Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Išmatomis varžybų trasoje apsitaškiusi atletė atsisakė pergalės

2026-09-20 15:57 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-20 15:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

24-erių australė Joanna Wietrzyk, Pekine laimėjusi „HYROX“ varžybas, atsiprašė dėl incidento, kai nesulaikė savo žarnyno turinio, ir nusprendė atsisakyti iškovotos pergalės. Sportininkė socialiniuose tinkluose kreipėsi į Kinijos žmones, savo varžovus, žiūrovus ir „HYROX“ organizatorius.

Joanna Wietrzyk | Instagram.com nuotr
GALERIJA (48)

24-erių australė Joanna Wietrzyk, Pekine laimėjusi „HYROX“ varžybas, atsiprašė dėl incidento, kai nesulaikė savo žarnyno turinio, ir nusprendė atsisakyti iškovotos pergalės. Sportininkė socialiniuose tinkluose kreipėsi į Kinijos žmones, savo varžovus, žiūrovus ir „HYROX“ organizatorius.

REKLAMA
0

(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Joanna Wietrzyk

„Noriu nuoširdžiai atsiprašyti Kinijos žmonių, savo varžovų, žiūrovų ir „HYROX“ organizatorių dėl to, kas įvyko Pekine“, – savo pareiškime rašė J. Wietrzyk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Australė teigė, kad prieš startą jautėsi visiškai sveika ir neturėjo pagrindo tikėtis, kad varžybų metu sunegaluos. Vis dėlto dabar ji pripažįsta, kad turėjo pasitraukti iš varžybų.

REKLAMA
REKLAMA

„Apgailestauju, kad nepasitraukiau iš trasos. Suprantu, kad turėjau priimti kitokį sprendimą“, – teigė sportininkė.

REKLAMA

J. Wietrzyk taip pat nusprendė retroaktyviai pasitraukti iš varžybų ir atsisakyti iškovotų taškų.

Incidentas įvyko įpusėjus ištvermės varžyboms. Sportininkę varžybų metu ištiko nelaimė, o ji, nepaisydama išmatomis padengtų rankų ir kojų, tęsė varžybas – atliko įtūpstus, nešė svorius ir bėgo kartu su kitomis dalyvėmis. Australė finišavo pirmoji, distanciją įveikusi per kiek daugiau nei valandą.

REKLAMA
REKLAMA

Internete išplitus vaizdams iš varžybų, incidentas sukėlė daug diskusijų. Tūkstančiai sportininkų dalijosi ta pačia trasa ir įranga, todėl kilo klausimų, kodėl J. Wietrzyk nebuvo diskvalifikuota.

„HYROX“ taisyklėse numatytos nuobaudos ar diskvalifikacija už spjaudymą, nosies valymą, šiukšlinimą, vandens naudojimo taisyklių pažeidimus bei kitus veiksmus, kurie gali kelti pavojų aplinkiniams. Organizacija, reaguodama į kilusią diskusiją, pripažino, kad Pekine susidarė neįprasta situacija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nenumatyta situacija parodė, kad protokolai, skirti elito varžyboms ir masiniams renginiams, tam tikrų aplinkybių nenumatė, todėl kilo neaiškumų dėl jų taikymo ir supratimo“, – teigė „HYROX“.

Organizacijos vienas iš įkūrėjų Moritzas Fuerste taip pat pripažino, kad organizatoriai suklydo, nes varžybų metu iš karto nesureagavo į situaciją. Jis teigė, kad „HYROX“ jau pradėjo tobulinti varžybų organizavimo procesus ir nedelsdama keičia taisykles.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų