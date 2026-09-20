Išmatomis varžybų trasoje apsitaškiusi atletė atsisakė pergalės

„Noriu nuoširdžiai atsiprašyti Kinijos žmonių, savo varžovų, žiūrovų ir „HYROX“ organizatorių dėl to, kas įvyko Pekine“, – savo pareiškime rašė J. Wietrzyk.
Australė teigė, kad prieš startą jautėsi visiškai sveika ir neturėjo pagrindo tikėtis, kad varžybų metu sunegaluos. Vis dėlto dabar ji pripažįsta, kad turėjo pasitraukti iš varžybų.
„Apgailestauju, kad nepasitraukiau iš trasos. Suprantu, kad turėjau priimti kitokį sprendimą“, – teigė sportininkė.
J. Wietrzyk taip pat nusprendė retroaktyviai pasitraukti iš varžybų ir atsisakyti iškovotų taškų.
Incidentas įvyko įpusėjus ištvermės varžyboms. Sportininkę varžybų metu ištiko nelaimė, o ji, nepaisydama išmatomis padengtų rankų ir kojų, tęsė varžybas – atliko įtūpstus, nešė svorius ir bėgo kartu su kitomis dalyvėmis. Australė finišavo pirmoji, distanciją įveikusi per kiek daugiau nei valandą.
Internete išplitus vaizdams iš varžybų, incidentas sukėlė daug diskusijų. Tūkstančiai sportininkų dalijosi ta pačia trasa ir įranga, todėl kilo klausimų, kodėl J. Wietrzyk nebuvo diskvalifikuota.
„HYROX“ taisyklėse numatytos nuobaudos ar diskvalifikacija už spjaudymą, nosies valymą, šiukšlinimą, vandens naudojimo taisyklių pažeidimus bei kitus veiksmus, kurie gali kelti pavojų aplinkiniams. Organizacija, reaguodama į kilusią diskusiją, pripažino, kad Pekine susidarė neįprasta situacija.
„Nenumatyta situacija parodė, kad protokolai, skirti elito varžyboms ir masiniams renginiams, tam tikrų aplinkybių nenumatė, todėl kilo neaiškumų dėl jų taikymo ir supratimo“, – teigė „HYROX“.
Organizacijos vienas iš įkūrėjų Moritzas Fuerste taip pat pripažino, kad organizatoriai suklydo, nes varžybų metu iš karto nesureagavo į situaciją. Jis teigė, kad „HYROX“ jau pradėjo tobulinti varžybų organizavimo procesus ir nedelsdama keičia taisykles.
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