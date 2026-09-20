Lietuvos profesionalių dviratininkų laukia vienas svarbiausių sezono startų Belgijoje

Lenktynių startas – 13.00 val. Lietuvos laiku. Sportininkų laukia didžiulis greitis, įtempta kova dėl pozicijų ir Belgijos dviračių sportui būdingos intensyvios lenktynės nuo pat pirmųjų kilometrų. O visa trasa sieks 199 km.
Techniniame komandos automobilyje sportininkus lydės ir sporto direktoriaus pareigas šiandien eis „Energus Cycling Team“ vadovas Ignatas Konovalovas – buvęs „WorldTour“ dviratininkas, „Giro d’Italia“ etapo nugalėtojas ir trijų olimpinių žaidynių dalyvis.
„Tai vienas stipriausių mūsų šio sezono startų. Galimybė lenktyniauti greta pasaulinio lygio komandų rodo, kiek daug per trumpą laiką paaugome. Belgijoje nuo pirmųjų kilometrų vyksta labai greita ir agresyvi kova, todėl čia svarbi ne tik sportininkų fizinė forma, bet ir gebėjimas priimti tinkamus sprendimus, išlaikyti gerą poziciją bei veikti kaip komandai. Mūsų sportininkams tai bus didelis iššūkis, tačiau į startą atvykome ne tik kaupti patirties – norime būti matomi ir kovoti“, – sako I. Konovalovas.
Prie starto – dešimt „UCI WorldTeam“ komandų
„Gooikse Pijl“ lenktynėse dalyvaus dešimt aukščiausio diviziono „UCI WorldTeam“ komandų: „NSN Cycling Team“, „Alpecin–Premier Tech“, „Lotto–Intermarché“, „EF Education–EasyPost“, „Uno-X Mobility“, „Red Bull–BORA–hansgrohe“, „Team Jayco AlUla“, „Team Picnic PostNL“, „Bahrain Victorious“ ir „XDS Astana Team“.
Prie jų prisijungs dvi „UCI ProTeam“ komandos – „Team Flanders–Baloise“ ir „Unibet Rose Rockets“ – bei septynios „UCI Continental“ komandos, tarp kurių ir mūsų Lietuvos komanda: „Tarteletto–Isorex“, „AARCO“, „BEAT CC powered by Saxo“, „Color Code–Alu Center“, „Energus Cycling Team“, „Lucky Sport Cycling Team“ ir „Benediction Banafrica Team“.
Lietuvos profesionaliai komandai šiandien atstovaus Rait Ärm, Marceli Pera, Rokas Adomaitis, Kārlis Klismets, Olivers Jēkabs Skrapcis, Aironas Gerdauskas ir Mārtiņš Pluto.
Startas greta pasaulinio lygio komandų „Energus Cycling Team“ yra ne tik didžiulis iššūkis, bet ir galimybė augti, kaupti aukščiausio lygio lenktynių patirtį bei įrodyti, kad Lietuvos profesionalūs dviratininkai gali drąsiai kovoti tarptautinio pelotono priešakyje.
Šis sezonas komandai buvo ypač stiprus – jį lydėjo pergalės tarptautinėse lenktynėse, nacionalinių čempionatų medaliai ir vis aukštesnės pozicijos tarptautiniame reitinge. Sezoną „Energus Cycling Team“ planuoja užbaigti spalio mėnesį taip pat Belgijoje.
Komanda kviečia palaikyti sportininkus, o varžybų akimirkas tiesiai iš Belgijos stebėti „Energus Cycling Team“ socialiniuose tinkluose.
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