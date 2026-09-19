Evelina Stavickytė Italijoje pasiekė karjeros rekordą

Trumpojoje programoje lietuvė su karjeros rekordu (52,69) balo buvo 14-a. Laisvojoje programoje E. Stavickytė gavo 87,49 balo ir užėmė 13-ą poziciją.
Evelina Stavickyte 🇱🇹 Short Program at Lombardia Trophy 2026‼️— Figure Skating Stuff (@figureskatinghq) September 18, 2026
Wonderful performance 😊
⁰🎶”The Future is Up To Us (from Enola Holmes!)”🎶 POINTS: 52.69 pic.twitter.com/gVrrKYSsGc
Bendroje įskaitoje E. Stavickytė su 140,18 balo buvo 13-a tarp 18 dalyvių.
Varžybų nugalėtoja tapo estė Niina Petrokina (210,41). Jos vos neaplenkė geriausiai laisvąją programą atlikusi Pietų Korėjos atstovė Jia Shin (209,26). Trečią vietą užėmė italė Lara Naki Gutmann (202,74).
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