„Real“ triumfavo Eurolygos Supertaurės finale

Šįkart čempionų titulą ginsianti Pirėjo „Olympiacos“ šįkart 89:93 (15:24, 28:23, 29:28, 17:18) nusileido Madrido „Real“ krepšininkams.
Pusfinalyje OLY palaužė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“, o „Real“ nugalėjo Dubajaus „Dubai“ klubą.
Susitikimą geriau pradėjo Madrido ekipa, kuri buvo įgijusi ir dviženklį pranašumą (22:12), tačiau dar iki pertraukos OLY priartėjo ir po dviejų kėlinių ispanų klubo persvara siekė 4 taškus – 47:43.
The reigning champions have bounced back in the Final Four final rematch 🫀 pic.twitter.com/EPeySmNS4gREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026
Pirėjo komanda perėmė iniciatyvą ir po pertraukos jau veržėsi į priekį bei kūrėsi 5 taškų pranašumą – 63:58. Vis tik kėlinį geriau užbaigė Madrido ekipa – 75:72.
Ketvirtajame kėlinyje „Real“ įgijo dviženklį pranašumą (82:72), tačiau OLY buvo priartėjusi per vieną metimą – 89:91. Madrido ekipos pranašumą įtvirtino Andresas Felizas – 93:89.
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 22 (5 atk. kam.), Evanas Fournier 14 (3/6 trit.), Donta Hallas 13, Jeanas Montero 12 , Tysonas Wardas 10.
„Real“: Timothe Luwawu-Cabarrot 12 (2/5 trit.), Andresas Felizas, Mikaelis Jantunenas ir Jaime Pradilla (5 rez. per.) po 11, Theo Maledonas 10.
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