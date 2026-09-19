Sedekerskis su „Baskonia“ nesugebėjo įveikti „Joventut“

Lietuvis aikštėje praleido 17 minučių, pelnė 6 taškus (3/5 dvit., 0/1 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį prasižengė ir surinko 13 naudingumo balų.
Nugalėtojams Nicolasas Laprovittola pelnė 27 taškus (10 rez. per.), Ricky Rubio pridėjo 13 (6 atk. kam.), Emiras Sulejmanovičius – 12.
Pralaimėjusiems Kobi Simmonsas įmetė 19 taškų (2/8 trit.), A.J.Lawsonas – 16 (5/5 dvit.), D.J.Stewartas – 11, Mateo Spagnolo (8 atk. kam.) ir Chrisas Duarte – po 10.
Eurolygoje baskų klubas žais jau ateinantį ketvirtadienį namie su Pirėjo „Olympiacos“ krepšininkais.
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