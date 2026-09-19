„Serie A“ lygos akistata tarp „AS Roma“ ir „Inter“ baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis

Manu Kone rungtynių pradžioje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „AS Roma“ į priekį 1:0. Pastarasis pirmojo kėlinio pabaigoje antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
Lautaro Martinezas antrojo kėlinio pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino rezultatą 1:2.
L. Martinezas rungtynių pabaigoje susistabdęs kamuolį pasiuntė jį į vartų tinklą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.
M. Kone tapo penktuoju „AS Roma“ žaidėju istorijoje, pelniusiu bent du įvarčius „Serie A“ lygos rungtynių pirmajame kėlinyje prieš „Inter“.
„AS Roma“ ir „Inter“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkę po 13 taškų ir atitinkamai rikiuojasi pirmoje bei antroje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietose.
Highlights via DasFootball
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