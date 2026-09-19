ASVEL paskutinėmis sekundėmis pralaimėjo Prancūzijos Supertaurės pusfinalyje

Pergalę „Roannde“ baudų metimais išplėšė Dariusas Johnsonas. Nors ASVEL dar galėjo gelbėtis paskutinės atakos metu, bet Tremonto Waterso metimas skriejo pro šalį.
ASVEL komandai T.Watersas įmetė 20 taškų (3/8 trit.), Marcas-Owenas Fodzo Dada surinko 10, Jae Crowderis – 9 (7 atk. kam.).
Nugalėtojams D.Johnsonas pelnė 19 taškų (7/10 dvit.), Dylanas Affo Mama pridėjo 14 (7/10 dvit.).
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