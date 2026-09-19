Francisco žibėjo „Panathinaikos“ pergalėje prieš PAOK

Nugalėtojams buvęs žalgirietis Sylvainas Francisco per 20 minučių pelnė 17 taškų (2/3 dvit., 2/8 trit., 7/7 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo, 2 kartus pažeidė taisykles ir surinko 19 naudingumo balų.
Atėnų klubui Isaacas Bonga (8 atk. kam.) ir Mathiasas Lessortas (10 atk. kam.) pelnė po 14 taškų, Brancou Badio pridėjo 12, Eleftherios Mantzoukas – 10 (6 atk. kam.).
Pralaimėjusiems Cedi Osmanas pelnė 16 taškų (7 atk. kam.), Marcusas Fosteris surinko 15 (2/5 trit.), Trevoras Hudginsas – 11, Benas Moore’as ir Nazas Mitrou-Longas – po 10.
Pusfinalyje PAOK dramatiškai palaužė Belgrado „Partizan“, o Željko Obradovičiaus auklėtiniai sutriuškino Breso Burgo JL.
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