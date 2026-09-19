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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

LKL startas Tauragėje: debiutantai dramatiškai įveikė Jonavos klubą

2026-09-19 21:37 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-19 21:37
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„Tauragės“ (1/0) klubas LKL, kurią remia „Betsson“, prisistatė dramatiškai, bet su laiminga pabaiga. Debiutiniame mače, kuris tapo ir naujos arenos atidarymo švente, šeimininkai pasiekė pergalę pratęsime.

V.Kariniauskas žaidė naudingai (Foto: Rokas Lukoševičius)
GALERIJA (33)

„Tauragės“ (1/0) klubas LKL, kurią remia „Betsson“, prisistatė dramatiškai, bet su laiminga pabaiga. Debiutiniame mače, kuris tapo ir naujos arenos atidarymo švente, šeimininkai pasiekė pergalę pratęsime.

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Tomo Rinkevičiaus treniruojama komanda naujutėlaitėje ir sausakimšai užpildytoje Tauragės arenoje 95:90 (16:18, 25:20, 26:11, 14:32, 14:9) nukovė Jonavos „Hipocredit“ (0/1) ekipą.

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Dar ketvirtojo kėlinio pradžioje šeimininkai jautėsi itin komfortabiliai ir pirmavo 19 taškų skirtumu (71:52). Vis tik skirtumą jonaviečiai ištirpdė ir lemiamu metu viskas prasidėjo iš naujo. Paskutinę minutę Benas Griciūnas realizavo baudas (81:79), o Nicko Johnsono metimas kitoje aikštės pusėje nelietė lanko, tačiau savo išpuolį vėjais paleido ir tauragiškiai. N. Johnsonas vėl ėmėsi iniciatyvos, šįkart – sėkmingai (81:81). Tauragiškiams užpulti nepavyko, tad viskas nusikėlė į pratęsimą.

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Koja kojon komandos žengė ir toliau iki kol Jameso Blackmono tritaškis suteikė saugesnį pranašumą „Tauragei“ (90:85). Matas Repšys smeigė tritaškį, o Vaidas Kariniauskas atsakė dvitaškiu (92:88). Svečiai tuomet prametė abu baudų metimus, bet apsigynę sugebėjo ir užpulti (90:92). J. Blackmonas realizavo baudas, o pergalę prie baudų metimo linijos įtvirtino Darylas Doualla.

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(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LKL: „Tauragė“ – „Hipocredit“

Tauragės klubas tapo 34-uoju kada nors dalyvavusiu čempionate. Gyvai istorinį mačą tribūnose stebėjo 1780 aistruolių.

Mačo starte nė vienai komandai nesisekė susikurti saugesnio pranašumo. Nors šeimininkai sugebėjo kelissyk išsiveržti į priekį, „Hipocredit“ kėlinio viduryje išnaudojo savo progas ir atstatė pusiausvyrą (13:13). Po slogios atkarpos abiejų komandų puolimui sėkmingiau atsigavo svečiai – Damoni Harrisono metimas suteikė vieno metimo persvarą būtent jiems – 18:16.

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Antrajame kėlinyje žaidimo vadžias į savo rankas perėmė Tauragės krepšininkai, kurie daugiausiai V. Kariniausko bei D. Jacksono pastangomis persvėrė rezultatą ir nedidelį pranašumą išlaikė iki pat pertraukos. Komandos išėjo ilsėtis į rūbines debiutantams pirmaujant trapia trijų taškų persvara – 41:38.

Po pertraukos „Hipocredit“ dar bandė laikytis netoliese, tačiau kėlinio viduryje „Tauragė“ įjungė aukštesnę pavarą ir pirmąsyk pirmavo dviženkliu skirtumu (53:42). Po trumpo atokvėpio sekė dar vienas šeimininkų spurtas, lėmęs jau gerokai solidesnį jų pranašumą prieš paskutiniąsias dešimt minučių – 67:49.

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Vis tik „Hipocredit“ nesudėjo ginklų: Timo Lambrechto lyderystė puolime mažino atotrūkį tarp komandų, kuris įpusėjus ketvirčiui siekė jau tik 7 taškus (70:77). Tauragiškių griūtis tęsėsi ir toliau – likus 2 minutėms švieslentėje jau degė keturi septynetai (77:77). Galiausiai, komandoms neišsiaiškinus santykių per pagrindinį laiką, susitikimo nugalėtojas paaiškėjo tik per papildomą penkių minučių atkarpą.

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„Tauragė“: Vaidas Kariniauskas (6 rez. per.) ir Jamesas Blackmonas (4/11 trit.) po 20, Benas Griciūnas 14, Andrijus Voinalovičius 13, Donovanas Jacksonas 12, Camrenas Hayesas 8.

„Hipocredit“: Nickas Johnsonas 24 (1/6 trit.), Timas Lambrechtas 18 (7 atk. kam.), Reginaldas Mesidoras 16 (5/13 baud.), Clevonas Brownas 13, Damoni Harrisonas 9, Matas Repšys 7.

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