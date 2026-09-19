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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Vieną geriausių karjeros mačų sužaidęs Butvilas: „Jausmai – dvejopi“

2026-09-19 22:22 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 22:22
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Edas Butvilas (ATP-194) buvo per plauką nuo nemenko netikėtumo pirmame Daviso taurės susitikimo Serbija-Lietuva mače. Visgi po jo rankas į viršų kėlė pirmoji Serbijos rinktinės raketė Miomiras Kecmanovičius (ATP-194), įveikęs E. Butvilą 7:5, 1:6, 7:5.

Nikola Mladenovič / Serbijos teniso federacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (16)

Edas Butvilas (ATP-194) buvo per plauką nuo nemenko netikėtumo pirmame Daviso taurės susitikimo Serbija-Lietuva mače. Visgi po jo rankas į viršų kėlė pirmoji Serbijos rinktinės raketė Miomiras Kecmanovičius (ATP-194), įveikęs E. Butvilą 7:5, 1:6, 7:5.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Daviso taurė: Serbija - Lietuva (09.19)

Lemiamo trečio seto viduryje klaipėdietis dar pirmavo 4:2, tačiau gerokai labiau patyrusiam serbui pavyko perlaužti mačo eigą.

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„Jausmai po šio susitikimo – labai dvejopi. Viena vertus, žaidžiau tikrai gerai, tai turbūt buvo vienas geriausių mano mačų Daviso taurės turnyre. Gaila, tačiau pergalei to nepakako. Sakyčiau, varžovas lemiamais momentais išnaudojo sukauptą patirtį. Kurios man dar trūksta. O aš tuo pat metu padariau kelias klaidas, kurių būti neturėjo. Susitikimo pabaigoje varžovui, manau, padėjo ir tribūnų energija“, – kalbėjo E. Butvilas.

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Serbų ir lietuvių akistatą pratęsė Hamado Medjedovičiaus (ATP-77) ir Viliaus Gaubo (ATP-119) mačas. Antroji šeimininkų raketė įveikė V. Gaubą 6:4, 6:4.

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„Varžovas labai gerai padavė, man nepavyko susitvarkyti su jo servais. Esant tokiai situacijai jauti daugiau įtampos paduodamas pats. Žinai, kad negali suklysti. Jis dominavo, nepavyko įtraukti jo į mano žaidimą“, – sakė V. Gaubas.

Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis apgailestavo dėl nesėkmingos E. Butvilo susitikimo pabaigos.

„Emocinis fonas būtų buvęs visai kitoks. Serbai jaustų daugiau įtampos, mes gi būtumėme labiau atsipalaidavę. Deja, nepavyko. Bet galiu tik pagirti Edą, tai vienas geriausių mano matytų jo mačų. Viliui gi varžovams neleido žaisti taip, kaip jam patinka. Nebuvo ilgų apsikeitimų smūgiais, todėl mūsiškiui nepavyko pagauti ritmo. Atsiliekame 0:2, tačiau tai nereiškia, kad kova baigta. Rytoj laukia nauja diena ir naujos galimybės“.

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Sekmadienį 14 val. prasidės dvejetų susitikimas tarp Justo Trainausko (ATP-1677) ir Pijaus Vaitiekūno (ATP-1689) bei Stefano Latinovičiaus (dvejetų ATP-90) ir M. Kecmanovičiaus.

Po jo numatyti dar du vienetų mačai: M. Kecmanovičius žais su V. Gaubu, o H. Medjedovičius – su E. Butvilu. Rinktinių kapitonai pagal Daviso taurės taisykles dar galės keisti sekmadienio mačams nominuotus žaidėjus.

 

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