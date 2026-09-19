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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Butvilas vos nesudrebino teniso pasaulio: privertė paplušėti serbų lyderį

2026-09-19 17:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 17:25
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Niše (Serbija) prasidėjo Daviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimas tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių. Pirmieji į „Čair“ arenos kortą žengėEdas Butvilas (ATP-194) ir Serbijos rinktinės lyderis Miomiras Kecmanovičius (ATP-61). Nors akivaizdžiu mačo favoritu buvo laikomas serbas, dvikova korte buvo itin dramatiška. E. Butvilas trečiajame sete netgi pirmavo 4:2, bet persvarą išbarstė ir patyrė nesėkmę 5:7, 6:1, 5:7.

Edas Butvilas (Izraelio teniso federacijos nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Niše (Serbija) prasidėjo Daviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimas tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių. Pirmieji į „Čair“ arenos kortą žengėEdas Butvilas (ATP-194) ir Serbijos rinktinės lyderis Miomiras Kecmanovičius (ATP-61). Nors akivaizdžiu mačo favoritu buvo laikomas serbas, dvikova korte buvo itin dramatiška. E. Butvilas trečiajame sete netgi pirmavo 4:2, bet persvarą išbarstė ir patyrė nesėkmę 5:7, 6:1, 5:7.

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Pirmajame sete net 10 geimų vyko visiškai lygi kova: abu tenisininkai galingai padavinėjo kamuoliuką ir nesuteikė varžovui „break pointų“. Deja, 11-ajame geime viskas pasikeitė. E. Butvilas savo padavimų metu atsiliko 15:40 ir išsigelbėti nepajėgė. Serbas vėliau po savo padavimų beveik neklydo ir užbaigė setą (5:7).

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Antrajame sete vaizdas aikštėje kardinaliai pasikeitė. M. Kecmanovičius atrodė išsekęs, o E. Butvilas tuo puikiai naudojosi. Lietuvis laimėjo dvi iš eilės varžovo padavimų serijas ir spurtavo net 5:0. Serbas tik šeštajame geime „išvengė“ riestainio, bet tai jam tapo menka paguoda, nes lietuvis netrukus savo padavimais užbaigė setą (6:1).

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E. Butvilas trečiąjį setą pradėjo nuo laimėtos varžovo padavimų serijos (1:0). M. Kecmanovičius iš karto bandė gelbėtis, antrajame geime pirmavo 40:0, bet lietuvis fantastiškai atsitiesė – neutralizavo 3 „break pointus“ ir pelnė 5 taškus be atsako (2:0). Trečiajame geime E. Butvilo persvara galėjo tapti triuškinanti, bet lietuvis nerealizavo „break pointo“. Lietuvis seto eigą kontroliavo iki aštuntojo geimo, kai savo padavimų metu neišvengė klaidų, o serbas atstatė pusiausvyrą (4:4). Dešimtajame geime lietuvis neutralizavo „match pointą“, o dvyliktajame geime du kartus buvo per tašką nuo pratęsimo. Deja, svarbiausiais momentais E. Butvilui trūko tikslumo, o serbas susikūrė antrą „match pointą“ ir šį kartą nesuklydo.

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Tenisininkai šiame mače pelnė vienodai – po 92 – taškus.

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

M. Kecmanovičius 2016 m. buvo pirmoji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais serbas pasiekė „US Open“ jaunių vienetų turnyro finalą, kur nusileido Felixui Auger-Aliassime.

ATP reitinge serbas 2023 m. buvo pakilęs iki 27-os vietos. M. Kecmanovičius 5 kartus žaidė ATP 250 turnyrų finaluose ir laimėjo 2 iš jų. Iš „Didžiojo kirčio“ vyrų turnyrų jam sėkmingiausias yra „Australian Open“. Jame serbas 2022 m. ir 2024 m. pasiekė aštuntfinalį.

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M. Kecmanovičius per karjerą yra nugalėjęs tokias žvaigždes kaip Alexanderis Zverevas, F. Auger-Aliassime, Casperas Ruudas, Holgeris Rune ir Matteo Berrettini.

Šio sezono pradžioje M. Kecmanovičius pasiekė ATP 500 turnyro Meksikoje pusfinalį, o gegužę laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą Valensijoje (Ispanija). Vėliau serbo rezultatai buvo kiek kuklesni. Antrajame šeštadienio mače Vilius Gaubas (ATP-119) susitiks su Hamadu Medjedovičiumi (ATP-77).

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Sekmadienis prasidės dvejetų susitikimu. Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis jam nominavo Justą Trainauską (ATP-1677) ir Pijų Vaitiekūną (ATP-1689), o Serbijos kapitonas Viktoras Troickis Stefaną Latinovičių (dvejetų ATP-90) ir M. Kecmanovičių. Dvejetų susitikimo pradžia – 14 val.

Po dvejetų numatyti dar du vienetų mačai: M. Kecmanovičius žais su V. Gaubu, o H. Medjedovičius – su E. Butvilu.

Rinktinių kapitonai pagal Daviso taurės taisykles dar galės keisti sekmadienio mačams nominuotus žaidėjus.

Lietuvių ir serbų akistatos laimėtojai pateks į aukščiausios pasaulio grupės atranką. Tuo tarpu pralaimėtojai kitąmet sieks sugrįžti į I-ąją grupę.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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