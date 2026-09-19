Vilniuje vyko unikalios žaidynės: tarp Tėvynės gynėjų – ir Lietuvos rinktinių nariai

Pagrindinis renginio tikslas – taikomųjų ir kitų sporto šakų populiarinimas tarp kariuomenės, policijos ir kitų statutinių institucijų, gerinant jų profesinį pasirengimą.
„Šis renginys turi gražią ir prasmingą tradiciją, tačiau jo esmė ne varžymasis, o žmonės, kurie savo kasdieniu darbu, tarnyba ir pasiryžimu prisideda prie Lietuvos saugumo. Žmonės, kurie skirtingose institucijose atlieka skirtingas užduotis, tačiau yra susieti vienu tikslu – saugoti tai, kas mums visiems yra brangu. Tėvynės gynėjo vardas yra ne vien pareigybė ar uniforma, tai pirmiausia atsakomybė už savo valstybę, šalį, žmogų“, – atidarymo ceremonijoje varžybų dalyvius sveikino Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos vadas pulkininkas Andrius Jagminas.
Daugiausiai čempionų titulų – penkis – iškovojo Lietuvos kariuomenės atstovai: vyrų tinklinio turnyro nugalėtojais tapo Darius Dūdėnas ir Adrijus Totoris, krepšinio 3x3 varžybas laimėjo Žydrūnas Bautronis, Tomas Sabaliauskas, Dovydas Lisauskas ir Benediktas Petraška, šachmatų – Pijus Greičius ir kariuomenės komanda, o estafetinio bėgimo – Rytis Ašmena, Lukas Šermukšnis, Teklė Emilija Gvildytė ir Viktorija Varnagirytė.
T. E. Gvildytė – viena pajėgiausių Lietuvos orientavimosi sporto atstovių, tuo tarpu L. Šermukšnis ir V. Varnagirytė yra daugkartiniai Lietuvos lengvosios atletikos čempionai.
„Pati varžybų pradžia mane nustebino, nes teko vytis varžovę: praėjusiais metais kaip išbėgau pirma, taip ir finišavau. Mačiau, kad varžovė lėtėja, tai pasistengiau ir pavyko perduoti lazdelę pirmai, – pasakojo V. Varnagirytė. – Pastaraisiais metais kaip Lietuvos kariuomenės atstovė vykau į kelerias tarptautines varžybas, o dalyvavimas jose davė daug patirties – esu labai dėkinga. Seniau teko atstovauti ir Lietuvos rinktinei, o dabar mano tikslas mėgautis bėgimu. Kai pradėjau tą daryti, pradėjo ir vėl sektis.“
Moterų tinklinio turnyre pirmąją vietą iškovojo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos komanda, kuriai atstovavo Laura Bagdonaitė ir Miglė Murauskaitė. Mažojo futbolo varžybose triumfavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ekipa, o stalo tenise – Lietuvos policijos atstovai.
Šaudymo iš tarnybinio ginklo rungtyje taikliausia buvo Vadovybės apsaugos tarnybos trijulė (Miroslav Nedveckij, Povilas Vaskinas, Arvydas Vaitekūnas), asmeninėje šios rungties įskaitoje triumfavo A. Vaitiekūnas, o šaudymo iš pistoleto varžybas tarp vadovybės atstovų laimėjo Giedrius Geniušas (Valstybės sienos apsaugos tarnyba).
„Dalyvauju ne pirmą kartą, varžybos labai svarbios, manau, kad jos suvienija visas tarnybas ir, svarbiausia, leidžia pabendrauti vieniems su kitais. Tikiuosi, kad varžybos stiprės ir bus vis reikšmingesnės. Ar nebuvo jaudulio šaudant? Mes pareigūnai ir nuolat treniruojamės, tad jaudulio nebuvo. Prieš tai pasidarėme treniruotę, pasibandėme ir viskas puikiai sekėsi“, – komentavo G. Geniušas.
Pirmosios Lietuvos kariuomenės ir policijos žaidynės vyko dar 2009 metais. Po ketverių metų šis renginys buvo pervadintas į Tėvynės gynėjų žaidynes, o varžytis jose buvo pakviesti ir kitų statutinių įstaigų pareigūnai.
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