Toplygos turo anonsas: du labai svarbūs derbiai

Gargždų „Banga“ – Telšių „Džiugas“. Rugsėjo 19 dieną, 14.15 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 1:0, 0:1.
Paskutinysis šio sezono Žemaitijos derbis bus transliuojamas BTV kanalu.
Abi komandos svarbias rungtynes pasitinka identiškoje situacijoje. Tiek „Banga“, tiek „Džiugas“ savo sąskaitoje turi po 38 taškus bei pergalės nepasiekė per pastaruosius keturis mačus. Gargždiškiai ne kartą skaudžiai kapituliavo savo sirgalių akivaizdoje ir priims varžovą, kuris tarpusavio akistatose svečiuose nepralaimi nuo 2023 metų kovo mėnesio. „Banga“ aikštės viduryje nukraujavo, taip pat praėjusią dvikovą nemaloniomis aplinkybėmis paliko Simao Junioras. Dar viena nesėkmė gerokai sukomplikuotų galimybes pakovoti bent dėl 4-osios pozicijos.
„Džiugui“ ir „Bangai“ barstant taškus, atitolo aukščiau turnyro lentelėje esantys konkurentai, be to, iki 6 taškų priartėjo žaidimo kartelę pakėlęs „Panevėžys“. Andriaus Lipskio kariauna pastarąjį turą praleido bei turėjo laiko kažkiek išsilaižyti žaizdas, visgi, daugiau galinčių rungtyniauti futbolininkų bus po rinktinių lango – dėl diskvalifikacijų Gargžduose nežais Valentino Vermeulenas bei Ikeras Scotto. Nuo vasaros „Džiugas“ svečiuose džiaugėsi tik viena pergale, kuri buvo pasiekta Šiauliuose.
Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugsėjo 19 dieną, 19.30 val. Galinė, FK „TransINVEST“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 1:0, 1:3.
32-ąjį turą papuoš intriguojanti dvikova tarp Vilniaus apskrities kolektyvų.
Po pastarojo gniuždančio pralaimėjimo namuose „TransINVEST“ atsitiesė bei, vedama Xabi Auzmendi, nugalėjo Gargžduose ir su 42 taškais įsitvirtino 4-oje pozicijoje. Tam, kad ši vieta turėtų reikšmę kito sezono tarptautinėms varžyboms, reikia „Kauno Žalgirio“ triumfo LFF taurės finale, tačiau ir be šio scenarijaus Vilniaus rajono ekipa yra pajėgi užimti prizinę vietą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog būtent su tiesioginiu konkurentu dėl bronzos ir bus kovojama – pergalė leistų jį aplenkti. Norint turėti galutinį pranašumą visose tarpusavio rungtynėse, užtektų ir lygiųjų.
Sugėrę skaudų kirtį Panevėžyje, vilniečiai du sykius pademonstravo gerą gynybą, o šią savaitę parbloškė čempioną dėka produktyvaus puolimo. Vis dėlto, norint aplenkti kažkurį iš dviejų pirmaujančių klubų, būtina skinti laimėjimus ir laukti varžovų kluptelėjimų. Savaitgalį toks scenarijus yra gana miglotas – du oponentai svečiuose kovos prieš dvi paskutines čempionato komandas. Dvikovą dėl diskvalifikacijos turės praleisti vidurio gynėjas Petaras Bosančičius, jį turėtų pakeisti pastarąjį mėnesį beveik nerungtyniavęs rumunas Grigore Turda.
Kauno rajono „Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“. Rugsėjo 20 dieną, 14.15 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 2:2, 1:5.
Kaip seksis marijampoliečiams išsilaikyti viršūnėje, bus galima įsitikinti stebint transliaciją BTV kanalu.
Liepos viduryje būtent susitikime su „Sūduva“ Kauno rajono klubas patyrė vieną didžiausių pralaimėjimų per visą dalyvavimo TOPLYGOJE istoriją, tad motyvacijos atsiteisti nestigs. Turnyro lentelėje padėtis yra rami: lygiosios sekmadienį bei šiauliečių pralaimėjimas lems tai, kad į rinktinių langą „Hegelmann“ futbolininkai žengs su gera naujiena – neteks žaisti pereinamųjų rungtynių. Tiesa, kurį laiką sėkmingai Raudondvario stadione kovoję šeimininkai pergalės neiškovoja nuo gegužės pradžios ir to sieks be diskvalifikuoto Isaaco Barry Ojumah.
Į auksą nusitaikiusi „Sūduva“ savaitės viduryje sulaukė palankaus rezultato sostinėje ir išlaikė taško pranašumą prieš „Kauno Žalgirį“. Nors Donato Vencevičiaus kariauna yra gana akivaizdi dvikovos favoritė, tačiau mėlynai balti niekada nebūdavo pernelyg parankūs varžovai. Nuo 2021 metų sūduviečiams svečiuose „Hegelmann“ futbolininkus pavyko nugalėti vos du kartus. Praėjusi dvikova su „Žalgiriu“ turėjo sukelti nerimo, kadangi prieš pat pirmojo kėlinio pabaigą dėl traumos buvo pakeistas Henry Uzochukwu. Jei nigerietis aikštėje nepasirodys, tikėtina, matysime vėl į starto sudėtį sugrįžusį serbą Aleksandrą Živanovičių.
FA „Šiauliai“ – „Kauno Žalgiris“. Rugsėjo 20 dieną, 16 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:5, 0:0, 0:4.
Kauniečiai labai intensyvią atkarpą užbaigs rungtynėmis Saulės mieste.
FA „Šiauliai“ galbūt dar nežinos savo galutinės vietos turnyro lentelėje prieš rinktinių langą, tačiau norint tikėtis stebuklo reikia sulaukti visų keturių „Hegelmann“ pralaimėjimų bei iškovoti tris pergales. Tiek pat laimėjimų šiauliečiai pasiekė per iki tol sužaistus 28 mačus. Su pagerėjusia Dovydo Lastausko kariaunos gynyba „Kauno Žalgiris“ jau buvo susidūręs LFF taurės pusfinalyje, visgi, nukraujavęs FA „Šiauliai“ kolektyvas itin laukia rinktinių lango, kad galėtų persigrupuoti ir su sugrįžusiais į rikiuotę futbolininkais susigrumti svarbiausiose lapkričio mėnesio kovose.
„Kauno Žalgiris“ nepasinaudojo galimybe aplenkti čempionato lyderio – po pralaimėjimo Vilniuje nuo „Sūduvos“ atsiliekama tašku. Sostinėje subraškėjo čempionų gynyba, tad pirmą kartą šio sezono TOPLYGOJE buvo praleisti trys įvarčiai. Strategui Željko Sopičiui starto sudėtyje teks mesti į kovą kitą lietuvį, kadangi dėl diskvalifikacijos prieš buvusią komandą nežais Rokas Lekiatas. „Kauno Žalgiris“ tarpusavio dvikovose Lietuvos čempionate nepralaimėtų dvikovų seriją pratęsė iki aštuonių – prarasti taškai taptų itin dideliu netikėtumu.
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