Mockevičius karjerą tęs Honkonge

Paskelbta, kad 34 metų 208 cm ūgio lietuvis pasirašė sutartį su „Eastern Long Lions“ klubu. Honkonge rungtyniaus ir Mindaugas Kupšas.
E.Mockevičius 2025–2026 m. sezoną pradėjo Urugvajuje, tada persikėlė į Klaipėdos „Neptūną“, o sausio pabaigoje persikėlė į Pietų Korėją, kur per 10 minučių įmesdavo 3,7 taško, atkovodavo 4,9 kamuolio ir rinkdavo 5,9 naudingumo balo.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.
REKLAMA