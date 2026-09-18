Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse – 14 Lietuvos sportininkų

„Į jaunimo olimpines žaidynes susirenka geriausi to amžiaus sportininkai iš viso pasaulio. Smagu, kad kai kuriems jaunimo olimpinių žaidynių dalyviams tai būna motyvacija ir toliau siekti aukšto meistriškumo. Tarp lietuvių, dalyvavusių ir jaunimo žaidynėse, yra ir tokie olimpiečiai kaip plaukikės Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, irkluotojai Rolandas Maščinskas, Kamilė Kralikaitė ir dar daugiau.
Mūsų, kaip nacionalinio olimpinio komiteto tikslas – suteikti geriausias įmanomas sąlygas kiekvienai Lietuvos rinktinei, vykstančiai į olimpinį renginį. Ar tai būtų olimpiečiai, ar jaunimas.
Taip ir šiuo atveju, kiekvienas delegacijos narys gaus aprangos komplektą, pasirūpinome kelionės bilietais, inventoriaus pervežimu, apgyvendinimu, vešimės nemažai medicininės įrangos“, – pasakojo Lietuvos misijos vadovė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) olimpinio sporto direktorė Agnė Vanagienė. LTOK taip pat kiekvienam sportininkui kompensuoja išlaidas pasirengimo stovyklai užsienyje.
Planuojama, kad Lietuvai jaunimo olimpinėse žaidynėse atstovaus 14 sportininkų. Jie dalyvaus aštuonių sporto šakų varžybose: bokso, buriavimo, dziudo, fechtavimo, lengvosios atletikos, pakrančių irklavimo, plaukimo ir 3x3 krepšinio.
Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse tikimasi sulaukti apie 2700 sportininkų, kurie dalyvaus 25 sporto šakų varžybose: 3x3 krepšinio, irklavimo, badmintono, beisbolo-5, breiko, bokso, buriavimo, dviračių sporto (plento), fechtavimo, salės futbolo, sportinės gimnastikos, paplūdimio rankinio, paplūdimio imtynių, dziudo, lengvosios atletikos, plaukimo, regbio-7, riedlenčių sporto, stalo teniso, šaudymo iš lanko, tekvondo, teniso, triatlono, ušu ir žirgų sporto.
„Afrika svetingai priima, Dakaras švenčia“, – kviečia žaidynių šūkis.
Jaunieji atletai išsidalys 153 medalių komplektus. Užtikrinant lyčių lygybę, šiose žaidynėse vaikinų ir merginų dalyvaus lygiai per pusę ne tik skaičiuojant bendrai, bet ir imant kiekvieną sporto šaką bei rungtį atskirai. Taip pat pirmą kartą šių žaidynių istorijoje bus specialiai suburta pabėgėlių komanda.
Nuo 2010 metų rengiamos jaunimo vasaros olimpinės žaidynės bus jau ketvirtosios. Pirmosios 2010 metais vyko Singapūre, antrosios 2014 metais surengtos Nandzinge (Kinija), o trečiosios 2018-aisiais – Buenos Airėse (Šveicarija).
Spalio 31 d. Dakare prasidėsiančios jaunimo vasaros olimpinės žaidynės bus jau ketvirtosios – pastarosios jaunimo olimpinės žaidynės vyko 2018 metais Buenos Airėse.
Lietuvos rinktinė jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse:
Boksas: Miglė Griškonytė (iki 60 kg svorio kategorija)
Buriavimas: Milda Bržozovskytė
Dziudo: Tajus Babaičenko (iki 100 kg svorio kategorija)
Fechtavimas: Dominik Juras (rapyra)
Lengvoji atletika: Simona Šlapšinskaitė (400 m bėgimas), Justė Andrijauskaitė (5000 m sportinis ėjimas), Redas Šiuipys (šuolis į aukštį)
Pakrančių irklavimas: Justas Domarkas
Plaukimas: Emilija Pociūtė, Domas Vilimas
3x3 krepšinis (išplėstinis sąrašas, į Dakarą vyks 4): Emilis Povilaitis, Paulius Veliulis, Mantas Želvys, Gvidas Kontrimas, Emilis Alishan Adnan, Matas Rupšlaukis
Dakaro jaunimo vasaros olimpinės žaidynės Senegale vyks spalio 31 – lapkričio 13 dienomis.
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