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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Sorokinas išvyko į pasaulio 100 km bėgimo čempionatą: „Būtų smagu dar kartą pagerinti rekordą“

2026-09-18 13:32 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-18 13:32
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„Kai varžybose pajaučiu nuovargį pagalvoju, kiek lietuvių serga už mane ir karštai palaiko. Šios mintys suteikia labai daug papildomų jėgų“, – sako jau šį sekmadienį (rugsėjo 20 d.) pasaulio 100 kilometrų čempionate startuosiantis vienas tituluočiausių planetos ultrabėgikų Aleksandras Sorokinas.

Sergejaus Trifonovo nuotr. | Organizatorių nuotr.

„Kai varžybose pajaučiu nuovargį pagalvoju, kiek lietuvių serga už mane ir karštai palaiko. Šios mintys suteikia labai daug papildomų jėgų“, – sako jau šį sekmadienį (rugsėjo 20 d.) pasaulio 100 kilometrų čempionate startuosiantis vienas tituluočiausių planetos ultrabėgikų Aleksandras Sorokinas.

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Šįkart pasaulio čempionatas vyks mažame Ispanijos miestelyje Amese.

„Pasirengimas buvo ganėtinai įprastas – kilometrus „rinkau“ Lietuvoje, mėnesiui buvau išvykęs į aukštikalnes Andoroje, – pasakojo A. Sorokinas. – Piko savaitėmis nubėgtų kilometrų per savaitę skaičius kildavo iki 300. Režimas labai paprastai: miegi, bėgi, valgai, kartoji“.

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A. Sorokinas pripažino, kad pasirengimo laikotarpiu buvo ir nemalonių situacijų, kai kūnas primindavo apie save: „Buvo šiokių tokių skausmų, bet tai yra natūralu ir tikrai pasirengimo netrikdė – su sveikata viskas yra gerai, jaučiuosi puikiai“.

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Paklaustas, kaip ketina skirstyti jėgas pasaulio čempionate, A. Sorokinas buvo itin atviras. „Sunku pasakyti, viskas priklausys nuo oro sąlygų. Dieną, kai teks bėgti, sinoptikai praneša iki 35 laipsnių karščio, – sakė jis. – Reikės laikytis plano ir strimgalviais nesiveržti į priekį. Žinau, kad bus bėgikų, kurie ketins gerinti pasaulio rekordą. Tačiau nereikia pasiduoti tokioms provokacijoms. Geriausiai taktiškai visada bėga Japonijos sportininkai. Galbūt, bandysiu laikytis arčiau jų. Pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys“.

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Pasak A. Sorokino, 100 kilometrų lenktynėse atletai vartoja tik skystą maistą ir energinius gelius. „Vieno rato ilgis – 5 kilometrai, tai yra 17-20 minučių, tad vienas ratas – vienas energinis gelis ir izotoninis gėrimas. Ryte bus vėsoka, apie 15 laipsnių šilumos, todėl reikės mažiau skysčių. Daugiau jų prireiks, kai saulė pakils“, – skaičiavo bėgikas. – Didžiausias iššūkis bėgant 100 kilometrų yra fizinis nuovargis. Žinau, kad bus labai sunku, kai iki finišo liks 20-30 kilometrų. Būtent tada prasideda tikros varžybos. Iki to laiko reikės bandyti išsaugoti kuo daugiau jėgų. Visiems bus sunku. Su tuo tiesiog reikia susitaikyti ir laikytis plano. Taip, kūnas gal ir siųs signalus, kad reikia sustoti, jei bus pavargęs, tačiau žinau, kad tokiais momentais reikia tiesiog dirbti toliau“.

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Prie starto linijos A. Sorokinas stos su įprastu nusiteikimu. „Aš bijau startų, – nusijuokė jis. – Likus dviem dienoms iki varžybų aš pradedu norėti, kad viskas greičiau prasidėtų, kūnas įsijungtų, o vėliau jau laukiu finišo. Apie tikslų laiką ir rezultatą negalvoju, – perspėjo A. Sorokinas. – Bet, žinoma, galvoje, sukasi paprasti skaičiai – 6 valandos ir 5 minutės. Jei pavyktų pagerinti pasaulio rekordą, būtų smagu, bet į tai nesikoncentruoju“.

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Pasaulio čempionate dalyvaus dar keturi lietuviai: Robertas Antropikas, Andrej Jegorov, Andrius Preibys, ir Vaidas Žlabys.

„Varžysimės ir komandinėje įskaitoje, todėl mums svarbus visų palaikymas – sakė A. Sorokinas. – Nesvarbu, kur vyktų varžybos, mes jaučiame tautiečių palaikymą. Kai bėgame ir pavargstame bandome kažkur pozityviai nukreipti mintis. Pirmiausia, ką prisimename, žinoma, yra lietuvaičiai, kurie visuomet palaiko. Ir noriu visiems pasakyti, kad bandysiu padaryti viską, kas nuo manęs priklauso, kad pasaulis dar kartą linksniuotų Lietuvos vardą“.

Priminsime, kad A. Sorokinas yra 100 kilometrų bėgimo pasaulio rekordininkas (6 val. 5 min. 35 sek.). 44-ų lietuviui taip pat priklauso 24 valandų bėgimo (319,614 km), 12 valandų bėgimo (177,410 km), 100 mylių (10 val. 51 min. 39 sek.) ir 6 valandų bėgimo (98,496 km) pasaulio rekordai.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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