Zidane’as paskelbė Prancūzijos rinktinės sudėtį: penki debiutantai, nėra Benzemos ir Kante

„Rennes“ puolėjas Estebanas Lepaulis, „Liverpool“ vidurio gynėjas Jeremy Jacquetas, „Como“ saugas Lucas Da Cunha, Milano „Inter“ atstovas Andy Dioufas ir „Toulouse“ vartininkas Guillaume‘as Restesas turės galimybę debiutuoti Prancūzijos rinktinėje.
„Tai yra žaidėjai, kurie nusipelnė čia būti, žaidėjai, kuriuos noriu matyti. Visi jie dalyvaus. Mane įkvepia pats žaidimas. Noriu matyti šiuos žaidėjus ir šią komandą žaidžiančius“, – kalbėjo strategas.
Z. Zidane‘as atmetė galimybę 38-erių metų puolėjui Karimui Benzemai sugrįžti į rinktinę ir užvertė 35-erių saugo N‘Golo Kante tarptautinės karjeros puslapį.
„Tam, jog padėčiau šiai komandai tobulėti, tai niekaip nesusiję su N. Kante meistriškumu, jis yra išskirtinis, nuostabus žaidėjas. Visgi tai yra pasirinkimo klausimas. N'Golo yra 35-eri, todėl mano pasirinkimai buvo kitokie.
Dievinu Karimą, tačiau jis jau yra tam tikro amžiaus, panašiai kaip ir N‘Golo. Noriu pamatyti jaunesnius žaidėjus ir suprasti, ką kartu nuveiksime“, – tikino prancūzas.
Skirtingai nei kitos šalys, pasirinkusios didesnes sudėtis, pavyzdžiui, Vokietija įtraukė net 44 žaidėjus, Z. Zidane‘as pasirinko tik 23 žaidėjus.
„Nenorėjau matyti žaidėjų, sėdinčių tribūnose“, – savo sprendimą paaiškino treneris.
Prancūzijos rinktinė Tautų lygoje susitiks su Turkija, Belgija, Italija ir dar kartą Belgija. Tai bus Z. Zidane'o debiutas perėmus nacionalinės komandos vairą.
Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison 🇫🇷 pic.twitter.com/HghfdF2hx3— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026
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