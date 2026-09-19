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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Zidane’as paskelbė Prancūzijos rinktinės sudėtį: penki debiutantai, nėra Benzemos ir Kante

2026-09-19 13:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 13:06
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Prancūzijos rinktinės vyriausiasis treneris Zinedine‘as Zidane‘as paskelbė savo pirmąją sudėtį, į ją įtraukdamas penkis naujus žaidėjus.

Zinedine'as Zidane'as | EPA / MOHAMMED BADRA nuotr.

Prancūzijos rinktinės vyriausiasis treneris Zinedine‘as Zidane‘as paskelbė savo pirmąją sudėtį, į ją įtraukdamas penkis naujus žaidėjus.

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„Rennes“ puolėjas Estebanas Lepaulis, „Liverpool“ vidurio gynėjas Jeremy Jacquetas, „Como“ saugas Lucas Da Cunha, Milano „Inter“ atstovas Andy Dioufas ir „Toulouse“ vartininkas Guillaume‘as Restesas turės galimybę debiutuoti Prancūzijos rinktinėje.

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„Tai yra žaidėjai, kurie nusipelnė čia būti, žaidėjai, kuriuos noriu matyti. Visi jie dalyvaus. Mane įkvepia pats žaidimas. Noriu matyti šiuos žaidėjus ir šią komandą žaidžiančius“, – kalbėjo strategas.

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Z. Zidane‘as atmetė galimybę 38-erių metų puolėjui Karimui Benzemai sugrįžti į rinktinę ir užvertė 35-erių saugo N‘Golo Kante tarptautinės karjeros puslapį.

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„Tam, jog padėčiau šiai komandai tobulėti, tai niekaip nesusiję su N. Kante meistriškumu, jis yra išskirtinis, nuostabus žaidėjas. Visgi tai yra pasirinkimo klausimas. N'Golo yra 35-eri, todėl mano pasirinkimai buvo kitokie.

Dievinu Karimą, tačiau jis jau yra tam tikro amžiaus, panašiai kaip ir N‘Golo. Noriu pamatyti jaunesnius žaidėjus ir suprasti, ką kartu nuveiksime“, – tikino prancūzas.

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Skirtingai nei kitos šalys, pasirinkusios didesnes sudėtis, pavyzdžiui, Vokietija įtraukė net 44 žaidėjus, Z. Zidane‘as pasirinko tik 23 žaidėjus.

„Nenorėjau matyti žaidėjų, sėdinčių tribūnose“, – savo sprendimą paaiškino treneris.  

Prancūzijos rinktinė Tautų lygoje susitiks su Turkija, Belgija, Italija ir dar kartą Belgija. Tai bus Z. Zidane'o debiutas perėmus nacionalinės komandos vairą. 

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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