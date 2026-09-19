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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Medjedovičius įveikė Gaubą ir paliko lietuvius ant prarajos krašto

2026-09-19 19:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 19:19
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Niše (Serbija) tęsiasi Daviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimas tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių. Antrieji į „Čair“ arenos kortą žengėVilius Gaubas (ATP-119) ir Hamadas Medjedovičius (ATP-77). 1 valandą 27 minutes trukusiame mače serbas 6:4, 6:4 įveikė lietuvį ir laimėjo pirmą mačą per daugiau nei 3 mėnesius. Serbija bendrame rezultate atitrūko jau 2-0 ir atsidūrė per vieną pergalę nuo bilieto į pasaulio grupės atranką.

Vilius Gaubas (Izraelio teniso federacijos nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Niše (Serbija) tęsiasi Daviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimas tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių. Antrieji į „Čair“ arenos kortą žengėVilius Gaubas (ATP-119) ir Hamadas Medjedovičius (ATP-77). 1 valandą 27 minutes trukusiame mače serbas 6:4, 6:4 įveikė lietuvį ir laimėjo pirmą mačą per daugiau nei 3 mėnesius. Serbija bendrame rezultate atitrūko jau 2-0 ir atsidūrė per vieną pergalę nuo bilieto į pasaulio grupės atranką.

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Pirmojo seto lūžis įvyko jau trečiajame geime, kai V. Gaubas pralaimėjo savo padavimų seriją. Septintajame geime serbo persvara galėjo dar labiau išaugti, bet šį kartą jis „break pointo“ nerealizavo. Pats V. Gaubas pirmajame sete „break pointų“ neturėjo, todėl varžovo nepavijo (4:6).

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Antrojo seto pradžioje V. Gaubas turėjo gerą progą perimti iniciatyvą. Deja, pirmaudamas 40:0 varžovo padavimų metu, lietuvis nerealizavo 4 „break pointų“. Trečiajame geime jau serbas susikūrė 4 „break pointus“: lietuvis 3 kartus išsigelbėjo, bet 4-ą sykį neatlaikė serbo spaudimo ir paleido varžovą į priekį. 

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V. Gaubo kelį antrojo seto viduryje apžiūrėjo fizioterapeutas. Lietuvis ankstesniame epizode slystelėjo ir parkrito. Visgi, ilgesnės pertraukėlės V. Gaubui neprireikė ir jis galėjo tęsti mačą.

Per likusią seto dalį nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, o serbas išlaikė pergalingą pranašumą.

Šie tenisininkai jau susitiko 2026 m. ATP 500 turnyro Barselonoje (Ispanija) kvalifikacijoje. Tąkart ant grunto serbas iškovojo nelengvą pergalę – 7:6 (15:13), 6:4.

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Serbas 2021 m. buvo 9-oji pasaulio jaunių raketė.

Aukščiausią savo karjeros tašką ATP reitinge serbas pasiekė 2026 m. gegužę, kuomet buvo pakilęs į 56-ąją poziciją. Praėjusiais metais H. Medjedovičius iškovojo vieną skambiausių karjeros pergalių – Marselyje (Prancūzija) vykusiame ATP 250 serijos turnyro pusfinalyje jis palaužė Daniilą Medvedevą. Tai buvo pirmasis serbo laimėjimas prieš pirmojo pasaulio dešimtuko žaidėją, atvėręs jam kelią į ATP turnyro finalą.

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Tarptautinėje arenoje H. Medjedovičiaus pavardė garsiai nuskambėjo dar 2023 m., kai jis laimėjo Džidoje (Saudo Arabija) vykusį „Next Gen ATP Finals“ turnyrą. Visus penkis mačus laimėjęs ir finale prancūzą Arthurą Filsą įveikęs serbas tapo žemiausią reitingą (tuomet ATP-110) turinčiu šių varžybų čempionu istorijoje.

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H. Medjedovičius per karjerą 2 kartus žaidė ATP 250 vienetų turnyrų finaluose, bet abu juos pralaimėjo. Be jau minėto D. Medvedevo jis yra įveikęs ir dar vieną pirmo dešimtuko narį – šiemet pranoko Alexą de Minaurą.

Šiemet serbas taip pat laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą Italijoje, o ATP 1000 turnyre Romoje (Italija) pasiekė aštuntfinalį. Visgi, vasarą serbo forma suprastėjo. Jis patyrė 5 pralaimėjimus iš eilės ir 3 mėnesius neiškovojo pergalės.

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Sekmadienis prasidės dvejetų susitikimu. Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis jam nominavo Justą Trainauską (ATP-1677) ir Pijų Vaitiekūną (ATP-1689), o Serbijos kapitonas Viktoras Troickis Stefaną Latinovičių (dvejetų ATP-90) ir Miomirą Kecmanovičių. Dvejetų susitikimo pradžia – 14 val.

Po dvejetų numatyti dar du vienetų mačai: M. Kecmanovičius žais su V. Gaubu, o H. Medjedovičius – su Edu Butvilu.

Rinktinių kapitonai pagal Daviso taurės taisykles dar galės keisti sekmadienio mačams nominuotus žaidėjus.

Lietuvių ir serbų akistatos laimėtojai pateks į aukščiausios pasaulio grupės atranką. Tuo tarpu pralaimėtojai kitąmet sieks sugrįžti į I-ąją grupę.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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