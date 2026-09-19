Rokas Adomaitis ilgai pirmavo lenktynėse Belgijoje

Rokas Adomaitis net 118 km su pabėgėlių grupe buvo atitrūkęs nuo pagrindinės grupės. Deja, vėliau pabėgėliai buvo pagauti, o R. Adomaitis finišą pasiekė 111-as.
Geriausiai tarp „Energus“ atstovų pasirodė estas Raitas Armas. Jis finišavo kartu su lyderių grupe ir užėmė 39-ą vietą.
Lenktynes laimėjo belgas Timas Merlier iš „Soudal Quick-Step“ komandos. Jis 180,2 km nuvažiavo per 3 val. 46 min. 5 sek. ir pelnė 125 UCI pasaulio reitingo taškus.
🏆Gran sprint de Tim Merlier.— #escapapodcast (@tribunaciclista) September 19, 2026
El belga supera a 🇳🇱 Dylan Groenewegen (URR) y 🇳🇴 Soren Waerenskjold (UXM). pic.twitter.com/jmaDX2ONtV
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