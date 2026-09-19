Lietuvos moterų šachmatų rinktinė po įtemptos kovos nugalėjo Gvatemalą

Lietuvos moterų rinktinė trečiajame ture 2,5:1,5 išplėšė pergalę prieš Gvatemalą. Pergales iškovojo Salomėja Zaksaitė ir Agnė Mickūnaitė, o pustaškį pridėjo Marija Šibajeva. Pralaimėjimą patyrė tik Gabija Šimkūnaitė.
Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė lygiosiomis – 2:2 – su Anglija. Pergalę iškovojo Paulius Pultinevičius, po pustaškį pelnė Titas Stremavičius ir Glebas Pidlužnij, o nesėkmę patyrė Tomas Laurušas.
Lietuvos vyrų rinktinė su 5 taškais užima 22-ą vietą. Lietuvos moterys turi 4 tšk. ir rikiuojasi 86-os. Prancūzės, kurios savo gretose turi Deimantę Daulytę-Cornette, žengia 37-os.
Ketvirtajame ture Lietuvos vyrai žais su Kroatija, o moterys – su Uganda.
Turnyras tęsis iki rugsėjo 27 d. Žaidėjams taip pat yra numatyta viena poilsio diena – rugsėjo 22 d.
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