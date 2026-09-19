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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Badmintono turnyre Lenkijoje lietuviai nukeliavo iki ketvirtfinalio

2026-09-19 14:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 14:11
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Lenkijoje vykstančiame BWF „International Series“ kategorijos „Polish International“ badmintono turnyre dalyvavo ir lietuviai.

Domas Pakšys | Organizatorių nuotr.

Lenkijoje vykstančiame BWF „International Series“ kategorijos „Polish International“ badmintono turnyre dalyvavo ir lietuviai.

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Moterų pagrindinio etapo starte Samanta Golubickaitė (BWF-228) 21:14, 12:21, 18:21 pralaimėjo prancūzei Leonicei Huet (BWF-321), Jorūnė Šalnaitė (BWF-619) 14:21, 17:21 nusileido taivanietei Pin Hsuan Chiang (BWF-343), o Nomeda Seniūnaitė (BWF-1135) 6:21, 8:21 turėjo pripažinti Lenkijos atstovės Uljanos Volskajos (BWF-235) pranašumą. Jogailė Kelečiūtė (BWF-980) suklupo kvalifikacijoje.

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Vyrų vienetuose kvalifikacijos neįveikė Adamas Narbutas-Jorgensenas (BWF-1093), Danielius Leonovičius (BWF-1885), Domas Pakšys (BWF-675) bei Dominikas Tankevičius (BWF-1884).

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Vyrų dvejetuose D. Beržanskis ir D. Pakšys 21:6, 21:9 sutriuškino Anglijos atstovus Guanzhangą Cheną bei Luke‘ą Hallą ir 21:8, 17:21, 23:21 išplėšė pergalę prieš Malaizijos duetą Zi Hiną Chongą ir Khai Zhe Pangą. Ketvirtfinalyje lietuviai 6:21, 15:21 krito prieš turnyro favoritus Šveicarijos atstovus Yanną Orteu ir Minhą Quangą Phamą.

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D. Leonovičius ir D. Tankevičius 21:17, 16:21, 21:17 pranoko lenkus Bartlomiejų Butkų ir Janą Franczaką, bet 14:21, 9:21 nusileido švedams Mio Molinui ir Maxui Svenssonui. Joris Ivanauskas su Roku Lesinsku 21:12, 13:21, 14:21 pralaimėjo slovakams Andrejui Suchy ir Simeonui Suchy.

Moterų dvejetuose J. Kelečiūtė ir N. Seniūnaitė be kovos gavo pergalę prieš aires Orlą Flynn ir Siofrą Flynn, bet 9:21, 11:21 pralaimėjo ukrainietėms Marijai Koriaginai ir Jaroslavai Vancarovskai.

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Jorė Kavaliauskaitė su J. Šalnaite 12:21, 21:15, 21:12 pranoko lenkes Antoniną Cybulką ir Ruzaną Cybulką, o vėliau taip pat iškrito aštuntfinalyje, 19:21, 11:21 nusileisdamos olandėms Kirsten De Wit ir Meertei Los.

Mišrių dvejetų turnyre J. Ivanauskas ir S. Golubickaitė 13:21, 8:21 neprilygo vokiečiams Danialiui Imanui Marzuanui ir Shreyai Hochsheid.

R. Lesinskas su J. Vancarovska 21:17, 21:13 įveikė lenkus Mikolajų Morawskį ir Dominiką Bartlomiejczuk, bet aštuntfinalyje 16:21, 22:24 nusileido Malaizijos duetui Khai Zhe Pangui Jiai Min Sim.

D. Beržanskis ir J. Kavaliauskaitė pirmajame rate 17:21, 19:21 pralaimėjo estams Mikkui Ounmaa ir Ramonai Uprus.

D. Leonovičius su J. Kelečiūte iškrito kvalifikacijoje.

BWF „International Series“ kategorijos turnyro Lenkijoje prizų fondą sudaro 10 tūkst. JAV dolerių.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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