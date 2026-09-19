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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lukrecija Juchnaitė Belgijoje nustebino pirmąją turnyro raketę ir iškovojo bronzą

2026-09-19 16:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 16:57
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Lietuvos stalo tenisininkė Lukrecija Juchnaitė sėkmingai pasirodė Belgijoje vykstančiame „Belgium Open 2026“ turnyre – U21 merginų varžybose ji iškovojo bronzos medalį.

LSTA nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos stalo tenisininkė Lukrecija Juchnaitė sėkmingai pasirodė Belgijoje vykstančiame „Belgium Open 2026“ turnyre – U21 merginų varžybose ji iškovojo bronzos medalį.

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L. Juchnaitė užtikrintai pradėjo turnyrą. Grupės etape lietuvė visas tris varžoves įveikė vienodu rezultatu 3:0 ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Aštuntfinalyje Lietuvos atstovė taip pat nepaliko varžovei vilčių – 3:0 nugalėjo danę E. Vandelbo Clement.

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Ketvirtfinalyje L. Juchnaitės laukė pirmoji pagal skirstymą belgė L. Massart. Lietuvė pateikė staigmeną ir ją įveikė 3:1, taip užsitikrindama vietą tarp keturių stipriausių turnyro U21 grupės žaidėjų.

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Pusfinalyje L. Juchnaitė stojo į kovą su Portugalijos atstove Matilde Pinto. Lietuvė atkaklioje dvikovoje 2:3 turėjo pripažinti varžovės pranašumą. L. Juchnaitė užėmė trečiąją vietą ir pasipuošė bronzos medaliu.

Šiandien Lietuvos stalo tenisininkė „Belgium Open 2026“ turnyre tęsia kovas suaugusiųjų varžybose.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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