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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Carukijanas vėl įsivėlė į konfliktą: prieš „UFC 331“ kovą teko įsikišti apsaugai

2026-09-19 16:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 16:52
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Armanas Carukijanas ir Mauricio Ruffy vos nesusikibo per paskutinę akistatą prieš „UFC 331“ turnyrą. Los Andžele (JAV) vykusioje ceremonijoje sportininkus teko raminti apsaugos darbuotojams.

Ceremoniniai svėrimai | Stop kadras

Armanas Carukijanas ir Mauricio Ruffy vos nesusikibo per paskutinę akistatą prieš „UFC 331“ turnyrą. Los Andžele (JAV) vykusioje ceremonijoje sportininkus teko raminti apsaugos darbuotojams.

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Šeštadienį A. Carukijanas pagrindinėje turnyro programoje susikaus su M. Ruffy. Lengvo svorio kategorijos penkių raundų dvikova laikoma pretendentų į čempiono titulą kova.

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Iki oficialios akistatos kovotojai rimčiau nekonfliktavo, tačiau penktadienį vykusiuose ceremoniniuose svėrimuose situacija pasikeitė. Užlipęs ant scenos ir nulipęs nuo svarstyklių, A. Carukijanas iš karto priėjo prie M. Ruffy. Brazilas tuo metu pozavo prieš fotografus ištiesęs kumštį. A. Carukijanas priėjo pernelyg arti ir įžengė į varžovo kumščio zoną. M. Ruffy jį nustūmė ranka, o situacija akimirksniu tapo įtempta. Kovotojus teko raminti apsaugos darbuotojams.

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Tai ne pirmas kartas, kai A. Carukijanas įsivelia į konfliktą per akistatą prieš UFC kovą. Lapkritį Katare vykusio UFC turnyro metu jis prieš dvikovą su Danu Hookeriu finalinėje akistatoje varžovui trenkė galva.

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„UFC 331“ pagrindinėje kovoje taip pat bus galima išvysti įtampos kupiną akistatą. Dėl UFC lengviausios svorio kategorijos čempiono diržo antrą kartą susikaus Joshua Vanas ir Alexanderis Pantoja. Vis dėlto jų finalinė akistata praėjo be incidentų – abu kovotojai išlaikė distanciją ir apsiribojo žodžiais.

„Tai yra galimybė, už kurią esu dėkingas. Tai, kas nutiko gruodį, rytoj nepasikartos. Susitiksime narve“, – pareiškė A. Pantoja.

„Pirma kova nebuvo atsitiktinumas. Viskas įvyko taip, kaip turėjo įvykti. Rytoj – arba mes nužudysime, arba būsime nužudyti“, – grėsmingai kalbėjo J. Vanas.

Pagrindinę turnyro programą sekmadienį nuo 4 val. ryto tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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