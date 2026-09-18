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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 331“ turnyro svėrimai: patvirtinta titulinė kova

2026-09-18 23:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-18 23:10
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Los Andžele esančioje „Crypto.com“ arenoje šeštadienį įvyksiančio „UFC 331“ turnyro pagrindiniai dalyviai sėkmingai įveikė paskutinę kliūtį prieš žengdami į narvą. Oficialioje svėrimų ceremonijoje svorio kategorijos iki 56,7 kg čempionas Joshua Vanas (16-2, 10-1 UFC) ir buvęs šio diviziono valdovas Alexandre'as Pantoja (30-6, 14-4 UFC) užfiksavo identišką svorį, taip oficialiai patvirtindami devynis mėnesius lauktą titulinę revanšinę kovą.

Alexandre'as Pantoja ir Joshua Vanas | „Stop“ kadras

Los Andžele esančioje „Crypto.com“ arenoje šeštadienį įvyksiančio „UFC 331“ turnyro pagrindiniai dalyviai sėkmingai įveikė paskutinę kliūtį prieš žengdami į narvą. Oficialioje svėrimų ceremonijoje svorio kategorijos iki 56,7 kg čempionas Joshua Vanas (16-2, 10-1 UFC) ir buvęs šio diviziono valdovas Alexandre'as Pantoja (30-6, 14-4 UFC) užfiksavo identišką svorį, taip oficialiai patvirtindami devynis mėnesius lauktą titulinę revanšinę kovą.

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Siekdamas susigrąžinti prarastą diržą ir tapti dukart UFC čempionu, A. Pantoja ant svarstyklių lipo vienas pirmųjų – antras po antroje pagrindinėje vakaro kovoje dalyvausiančio Mauricio Ruffy. Brazilas svėrė lygiai 125 svarus. Praėjus maždaug 30-iai minučių nuo svėrimų lango pradžios, savo eilės sulaukė ir antrą kartą titulą ginsiantis J. Vanas, kuris užfiksavo lygiai tokį patį svorį.

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Šių dviejų kovotojų istorija prasidėjo „UFC 323“ turnyre, kurio baigtis šokiravo mišrių kovos menų (MMA) pasaulį. Tuometinė kova truko vos 26-ias sekundes – ilgametis čempionas A. Pantoja patyrė šiurpią rankos traumą, lėmusią greitą J. Vano laimėjimą techniniu nokautu. Kol brazilas gydėsi sužalojimus ir buvo priverstas stebėti veiksmą iš šalies, naujasis čempionas nesėdėjo sudėjęs rankų bei sėkmingai apgynė titulą prieš Tatsuro Tairą.

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Ne mažiau intriguojanti bus ir antroji pagrindinė vakaro dvikova, kurioje susikaus lengvojo svorio kategorijos atstovai. Penkių raundų netitulinėje kovoje pirštines surems Armanas Carukijanas ir M. Ruffy. Abu kovotojai taip pat be problemų susitvarkė su svorio metimo procedūromis: A. Carukijanas svėrė 156 svarus, o jo varžovas – 155 svarus. Šios kovos laimėtojas 2027 m. turėtų susikauti su lengvojo svorio kategorijos čempionu Justinu Gaethje.

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Visi 24-i savaitgalio turnyre dalyvausiantys kovotojai sėkmingai numetė svorį ir išvengė baudų.

Oficialūs „UFC 331“ svėrimų rezultatai:

Joshua Vanas (125 svarai) – Alexandre'as Pantoja (125)

Armanas Carukijanas (156) – Mauricio Ruffy (155)

Patricio Pitbullis (145,5) – Doo Ho Choi (146)

Gable'as Stevesonas (240) – Seanas Sharafas (241)

Alonzo Menifieldas (205,5) – Iwo Baraniewskis (206)

Marlonas Vera (136) – Charlesas Jourdainas (135)

Tai Tuivasa (264,5) – Robelis Despaigne (263)

Michaelas Aswellas (146) – Joo Sang Yoo (145,5)

Ryanas Gandra (186) – Ozzy Diazas (186)

Edmenas Shahbazyanas (185) – Brunno Ferreira (184,5)

Casey O’Neill (125) – Eduarda Moura (125,5)

Giga Chikadze (146) – Joandersonas Brito (145,5)

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