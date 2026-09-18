„Crvena Zvezda“ įveikė „Aris“ ir baigė pasiruošimą prieš dvikovą su „Žalgiriu“

Ibono Navarro auklėtiniai namuose 91:87 (23:21, 18:23, 26:19, 24:24) nugalėjo Vassilio Spanoulio vadovaujamą Salonikų „Aris“.
Prieš penkias draugiškame turnyre Kipre „Aris“ sutriuškino „Crvena Zvezda“ – 98:74.
Nugalėtojams Jordanas Nwora surinko 25 taškus, Chima Moneke – 15, Tysonas Carteris – 10.
„Aris“ ekipai Nenadas Dimitrijevičius sumetė 16 taškų, Vassilis Toliopoulos – 14, Elijah Mitrou-Longas – 13.
Per pasiruošimą „Crvena Zvezda“ iš 6 rungtynių laimėjo trejas. „Žalgiris“ Belgrade lankysis rugsėjo 24 d.
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