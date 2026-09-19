Lietuvos vyrų rinktinė šachmatų olimpiadoje žengia tarp 15 stipriausių

Lietuvos vyrų rinktinė ketvirtajame ture 3:1 nugalėjo aukščiau reitinguotą Kroatiją. Pergales iškovojo Paulius Pultinevičius ir Pijus Stremavičius, o po pustaškį pridėjo Tomas Laurušas bei Titas Stremavičius.
Tuo tarpu Lietuvos moterys 3,5:0,5 pranoko Ugandą. Po tašką pelnė Simona Limontaitė, Agnė Mickūnaitė ir Marija Šibajeva, o lygiosiomis savo partiją baigė Salomėja Zaksaitė.
Lietuvos vyrų rinktinė su 7 taškais užima 14-ą vietą. Lietuvos moterys turi 6 tšk. ir rikiuojasi 49-os. Prancūzės, kurios savo gretose turi Deimantę Daulytę-Cornette, žengia 26-os.
Penktajame ture Lietuvos vyrų lauks Iranas, o moterų – Slovėnija.
Turnyras tęsis iki rugsėjo 27 d. Žaidėjams taip pat yra numatyta viena poilsio diena – rugsėjo 22 d.
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