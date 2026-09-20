Istorinis vakaras Niujorke: Amandos Nunes sugrįžimas kovai su Kayla Harrison ir Gane'o bei Hokito mūšis dėl neginčijamo sunkiasvorių titulo

Du kartus laikinąjį čempiono diržą karjeroje iškovojęs 36-erių C. Gane'as į neginčijamo čempiono sostą sunkiasvorių divizione atsisėdo po to, kai britas Tomas Aspinallas dėl atsinaujinusių dešiniosios akies komplikacijų buvo priverstas atlaisvinti savo titulą. Prancūzijos atstovas laikinąjį diržą pelnė birželio mėnesį, kai „UFC 250 Freedom“ turnyre nokautavo Alexą Pereirą. Nors UFC organizacija planavo surengti C. Gane'o ir T. Aspinallo revanšą, brito sveikatos problemos privertė pakeisti planus ir atvėrė duris J. Hokitui.
Prancūzui tai bus jau ketvirtoji neginčijamo titulo dvikova karjeroje. „UFC 270“ turnyre jis vieningu teisėjų sprendimu nusileido Francisui Ngannou, vėliau pirmajame raunde skausmingu veiksmu pralaimėjo visų laikų MMA legendai Jonui Jonesui, o praėjusių metų spalį „UFC 321“ renginyje jo akistata su T. Aspinallu buvo paskelbta neįvykusia, kai C. Gane'as netyčia pirštu dūrė varžovui į akį.
Didžiausio karjeros iššūkio sulaukęs 28-erių J. Hokitas į UFC elitą įsiveržė žaibišku greičiu. Buvęs Fresno valstijos universiteto amerikietiškojo futbolo žaidėjas prie organizacijos prisijungė 2025 m. per „Dana White's Contender Series“ projektą ir narve jau spėjo iškovoti keturias pergales iš eilės, iš kurių tris pasiekė anksčiau laiko. Per pastarąjį pusmetį amerikietis šventė tris pergales – antrajame raunde nokautavo veteraną Derricką Lewisą bei surengė įspūdingą, į metų kovos titulą pretenduojantį pasirodymą prieš Curtisą Blaydesą „UFC 327“ turnyre. J. Hokitas garsėja ne tik puikiais sportiniais rezultatais, bet ir kontroversišku elgesiu – kovotojas naudoja profesionalių imtynių stiliaus personažo amplua bei Baltuosiuose rūmuose yra viešai pažėręs žeminančių komentarų apie buvusią JAV pirmąją ponią Michelle Obamą.
Ne mažiau intriguojanti bus ir antroji pagal svarbą vakaro kova, kurioje susikaus dvi ryškiausios moterų MMA žvaigždės. 36-erių K. Harrison ir 38-erių A. Nunes iš pradžių turėjo susitikti sausio mėnesį vykusiame „UFC 324“ turnyre, tačiau tuomet K. Harrison dėl kaklo slankstelių išvaržų ir prireikusios operacijos buvo priversta pasitraukti iš dvikovos.
Lengviausio svorio kategorijos čempionės diržą „UFC 316“ turnyre prieš Julianną Peną iškovojusi K. Harrison į UFC atvyko su įspūdingu bagažu. Amerikietė yra pirmoji moteris, dukart laimėjusi olimpinį dziudo auksą (2012 m. Londone ir 2016 m. Rio de Žaneire) bei dukart triumfavusi PFL organizacijos lengvojo svorio (iki 70 kg) turnyruose.
A. Nunes laikoma labiausiai tituluota kovotoja MMA istorijoje. Buvusi dviejų svorio kategorijų čempionė į narvą sugrįš pirmą kartą nuo 2023 m. birželio, kai „UFC 289“ turnyre apgynė titulą prieš Irene Aldaną ir paskelbė apie karjeros pabaigą. Savo įspūdingo dominavimo metais brazilė nutraukė tokių žvaigždžių kaip Mieshos Tate ar Rondos Rousey karjeras, o „UFC 232“ turnyre nokautavo Cris Cyborg. Iš pastarųjų 15 kovų A. Nunes laimėjo net 14, o vienintelį pralaimėjimą patyrė prieš J. Peną, kuriai vėliau revanšinėje dvikovoje atsilygino pergale.
Skelbiama, kad abi kovotojos po šios „UFC 334“ akistatos planuoja galutinai baigti profesionalią karjerą, o UFC vadovas Dana White'as šią dvikovą jau spėjo pakrikštyti didžiausia visų laikų moterų kova.
Lapkričio 14-ąją Niujorke vyksiančiame renginyje taip pat patvirtintos šios dvikovos:
Urošas Medičius (14-3) susikaus su Kevinu Hollandu (29-15);
Caio Borralho (18-2) išbandys jėgas su Yousri Belgaroui (11-3);
Adrianas Yanezas (18-6-1) stos į kovą su Juanu Diazu (16-1-1);
Bilalas Hassanas (10-0) susitiks su Luisu Gurule (11-4);
Nazimas Sadychovas (11-3-1) kovos prieš Jeffersoną Nascimento (13-1).
Artimiausiu metu organizacija turėtų paskelbti ir daugiau „UFC 334“ turnyro kovų.
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