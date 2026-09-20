Netikėtumas UFC: olimpinis čempionas ir Jono Joneso mokinys buvo nokautuotas per 12 sekundžių

Į „Crypto.com“ arenos narvą žengęs 33-ejų S. Sharafas nuo pat pirmosios akimirkos perėmė iniciatyvą ir privertė oponentą trauktis. Nors G. Stevesonas iki šiol žengė be pralaimėjimų ir buvo laikomas triuškinančiu dvikovos favoritu, jo planus akimirksniu nubraukė galingas oponento kairysis kablys. Vos prasidėjus pirmajam raundui, S. Sharafas tiksliu smūgiu pasiuntė varžovą ant grindų, o po kelių papildomų smūgių parteryje teisėjas Frankas Triggas nutraukė kovą.
Šis 12 sekundžių trukęs finišas tapo trečiu greičiausiu nokautu UFC sunkiasvorių diviziono istorijoje. Narvo kampe buvę G. Stevesono treneriai Gregas Jacksonas, Brandonas Gibsonas ir UFC legenda J. Jonesas galėjo tik be žado stebėti netikėtą savo auklėtinio griūtį. Po patirto skaudaus smūgio olimpinis čempionas nieko nelaukęs paliko narvą.
👀 Sean Sharaf vs. Gable Steveson | Tam maç pic.twitter.com/UT3VOuJa99— Fight Digitale (@fightdigitale) September 20, 2026
S. Sharafas narve nesulaikė ašarų, suvokęs šio laimėjimo mastą. Duodamas interviu Joe Roganui, kovotojas prisiminė legendinę Nate'o Diazo frazę, nuskambėjusią po pergalės prieš Conorą McGregorą, ir pasiuntė areną į ekstazę: „Nesu nustebęs, šunsnukiai.“
Nusiraminęs S. Sharafas atvirai kalbėjo apie sunkų kelią link šios akimirkos ir dėkojo sirgaliams už energiją: „Jaučiuosi nuostabiai. Taip sunkiai dirbau ir tiek daug meldžiausi. Tikėjau savimi, kai niekas kitas netikėjo. Žinau, kad turiu jėgos smūgiuose, todėl tiesiog privalau savimi pasitikėti. Noriu padėkoti jums visiems už palaikymą.“
Visi turnyro rezultatai:
Joshua Vanas nugalėjo Alexandre'ą Pantoją vieningu teisėjų sprendimu (49-46, 49-47, 50-45)
Armanas Carukijanas nugalėjo Mauricio Ruffy nokautu (smūgiu alkūne) – 1 raundas, 4:56 min.
Patricio Freire nugalėjo Dooho Choi nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 3:28 min.
Seanas Sharafas nugalėjo Gable'ą Stevesoną nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 0:12 min.
Alonzo Menifieldas nugalėjo Iwo Baraniewskį skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Marlonas Vera nugalėjo Charlesą Jourdainą techniniu nokautu (smūgiais rankomis) – 3 raundas, 2:02 min.
Robelis Despaigne'as nugalėjo Tai Tuivasą skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Michaelas Aswellas nugalėjo JooSang Yoo skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Ryanas Gandra nugalėjo Ozzy Diazą nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 2:04 min.
Edmenas Shahbazyanas nugalėjo Brunno Ferreirą vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 30-27)
Casey O'Neill nugalėjo Eduardą Mourą skausmingu veiksmu (rankos laužimu) – 1 raundas, 3:22 min.
Joandersonas Brito nugalėjo Gigą Čikadzę nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 1:57 min.
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