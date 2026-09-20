Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Carukijano pareiškimas Los Andžele: žiaurus nokautas alkūnėmis ir reikalavimas kautis dėl diržo arba su Zuckerbergu

2026-09-20 08:53 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-20 08:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Įspūdingą pasirodymą Los Andžele surengęs Armanas Carukijanas (24-3 MMA, 11-2 UFC) įrodė, kad yra pasirengęs kovoti dėl UFC lengvojo svorio kategorijos čempiono diržo. „Crypto.com“ arenoje vykusio „UFC 331“ turnyro antroje pagrindinėje vakaro kovoje 29-erių armėnas pirmajame raunde brutaliais alkūnių smūgiais nokautavo brazilą Mauricio Ruffy (14-3 MMA, 5-2 UFC) ir pratęsė savo pergalių seriją iki šešių.

Armanas Carukijanas ir Mauricio Ruffy | Scanpix nuotr.

Įspūdingą pasirodymą Los Andžele surengęs Armanas Carukijanas (24-3 MMA, 11-2 UFC) įrodė, kad yra pasirengęs kovoti dėl UFC lengvojo svorio kategorijos čempiono diržo. „Crypto.com“ arenoje vykusio „UFC 331“ turnyro antroje pagrindinėje vakaro kovoje 29-erių armėnas pirmajame raunde brutaliais alkūnių smūgiais nokautavo brazilą Mauricio Ruffy (14-3 MMA, 5-2 UFC) ir pratęsė savo pergalių seriją iki šešių.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors prieš penkių raundų dvikovą daugelis ekspertų prognozavo A. Carukijano pergalę skausmingu veiksmu arba teisėjų sprendimu, narve užvirė visai kitoks scenarijus. Akistatos pradžioje M. Ruffy tiksliu ir stipriu smūgiu dešine ranka sukrėtė varžovą, o netrukus po armėno kaire akimi ėmė ryškėti didžiulė kraujosruva. Pajutęs pavojų, A. Carukijanas nedelsiant perėjo prie imtynių ir, sugriebęs oponento koją, prispaudė jį prie narvo tinklo.

REKLAMA
REKLAMA

Nors brazilas demonstravo puikią gynybą nuo parvertimų ir sugebėjo išsilaikyti ant kojų, A. Carukijanui imtynių net neprireikė. Po trumpos pauzės armėnas vėl uždarė atstumą ir, įkalinęs varžovą prie narvo, paleido triuškinantį trumpą smūgį kaire alkūne. M. Ruffy akimirksniu prarado sąmonę, o jį prilaikęs A. Carukijanas pridėjo dar vieną smūgį dešine alkūne, po kurio brazilas sukniubo ant drobės. Teisėjas Jasonas Herzogas oficialiai nutraukė kovą, kai pirmajame raunde buvo prabėgusios 4 minutės ir 56 sekundės.

REKLAMA

Iškovojęs įspūdingą pergalę, A. Carukijanas nedelsdamas užlipo ant narvo krašto ir, švęsdamas kartu su UFC vadovu Dana White'u, leido aiškiai suprasti savo ateities planus.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš atvykau čia išgelbėti šio miesto, – po laimėtos kovos kalbėjo armėnas. – Šiandien Los Andželas linksminsis. Žinojau, kad jį pribaigsiu. Pirmasis smūgis alkūne yra nuo šio trenerio, antrasis – nuo kito.“

Duodamas interviu narve Joe Roganui, kuris patikino, jog dabar logiškiausias žingsnis yra kova dėl titulo, A. Carukijanas pabrėžė savo kantrybę ir tikslo siekimą: „Žinoma, kitai savo dvikovai, kovai dėl titulo, man reikėjo tokio užbaigimo. Žinojau, kad jį nokautuosiu. Taip, pirmajame raunde buvo šiek tiek sunku, bet supratau, jog turime penkis raundus ir mano laikas ateis, todėl buvau kantrus.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pokalbį su komentatoriumi kovotojas užbaigė netikėtu ir šmaikščiu iššūkiu: „Kova dėl titulo arba Markas Zuckerbergas.“

Beveik dvejus metus pirmojoje UFC lengvojo svorio kategorijos reitingo vietoje besirikiuojantis A. Carukijanas savo šanso tapti čempionu laukia jau ilgą laiką. Dar 2025-ųjų sausį jis turėjo susikauti su tuometiniu diviziono valdovu Islamu Machačevu, tačiau pasitraukė iš šios dvikovos ir prarado savo vienintelę galimybę.

REKLAMA

Šiuo metu situacija svorio kategorijoje išlieka intriguojanti. Dabartinis čempionas Justinas Gaethje jau yra pareiškęs, kad neplanuoja sugrįžti į narvą iki pat 2027 metų. Buvęs čempionas Ilia Topuria neseniai atskleidė, jog gydytojai jam leido atnaujinti karjerą po to, kai jo kūnas atsigavo po sekinančios kovos „UFC White House“ turnyre. Vis dėlto, po tokio brutalaus pasirodymo „UFC 331“ renginyje, UFC vadovybei bus itin sunku ignoruoti A. Carukijano reikalavimus suteikti jam progą kovoti dėl aukščiausio apdovanojimo.

REKLAMA

Visi turnyro rezultatai:

Joshua Vanas nugalėjo Alexandre'ą Pantoją vieningu teisėjų sprendimu (49-46, 49-47, 50-45)

Armanas Carukijanas nugalėjo Mauricio Ruffy nokautu (smūgiu alkūne) – 1 raundas, 4:56 min.

Patricio Freire nugalėjo Dooho Choi nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 3:28 min.

Seanas Sharafas nugalėjo Gable'ą Stevesoną nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 0:12 min.

Alonzo Menifieldas nugalėjo Iwo Baraniewskį skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)

Marlonas Vera nugalėjo Charlesą Jourdainą techniniu nokautu (smūgiais rankomis) – 3 raundas, 2:02 min.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Robelis Despaigne'as nugalėjo Tai Tuivasą skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)

Michaelas Aswellas nugalėjo JooSang Yoo skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)

Ryanas Gandra nugalėjo Ozzy Diazą nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 2:04 min.

Edmenas Shahbazyanas nugalėjo Brunno Ferreirą vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 30-27)

Casey O'Neill nugalėjo Eduardą Mourą skausmingu veiksmu (rankos laužimu) – 1 raundas, 3:22 min.

Joandersonas Brito nugalėjo Gigą Čikadzę nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 1:57 min.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų