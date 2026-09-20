Carukijano pareiškimas Los Andžele: žiaurus nokautas alkūnėmis ir reikalavimas kautis dėl diržo arba su Zuckerbergu

Nors prieš penkių raundų dvikovą daugelis ekspertų prognozavo A. Carukijano pergalę skausmingu veiksmu arba teisėjų sprendimu, narve užvirė visai kitoks scenarijus. Akistatos pradžioje M. Ruffy tiksliu ir stipriu smūgiu dešine ranka sukrėtė varžovą, o netrukus po armėno kaire akimi ėmė ryškėti didžiulė kraujosruva. Pajutęs pavojų, A. Carukijanas nedelsiant perėjo prie imtynių ir, sugriebęs oponento koją, prispaudė jį prie narvo tinklo.
Nors brazilas demonstravo puikią gynybą nuo parvertimų ir sugebėjo išsilaikyti ant kojų, A. Carukijanui imtynių net neprireikė. Po trumpos pauzės armėnas vėl uždarė atstumą ir, įkalinęs varžovą prie narvo, paleido triuškinantį trumpą smūgį kaire alkūne. M. Ruffy akimirksniu prarado sąmonę, o jį prilaikęs A. Carukijanas pridėjo dar vieną smūgį dešine alkūne, po kurio brazilas sukniubo ant drobės. Teisėjas Jasonas Herzogas oficialiai nutraukė kovą, kai pirmajame raunde buvo prabėgusios 4 minutės ir 56 sekundės.
Arman Tsarukyan 🇦🇲 s’impose par KO au premier round face à Mauricio Ruffy 🇧🇷— 5ᵉᵐᵉ Round (@Le5emeRound) September 20, 2026
L’enchaînement des 2 coups de coude est magnifique, c’est tout droit pour la ceinture! 🏆#UFC331 | #MMA pic.twitter.com/6c63vNtUUq
Iškovojęs įspūdingą pergalę, A. Carukijanas nedelsdamas užlipo ant narvo krašto ir, švęsdamas kartu su UFC vadovu Dana White'u, leido aiškiai suprasti savo ateities planus.
„Aš atvykau čia išgelbėti šio miesto, – po laimėtos kovos kalbėjo armėnas. – Šiandien Los Andželas linksminsis. Žinojau, kad jį pribaigsiu. Pirmasis smūgis alkūne yra nuo šio trenerio, antrasis – nuo kito.“
Duodamas interviu narve Joe Roganui, kuris patikino, jog dabar logiškiausias žingsnis yra kova dėl titulo, A. Carukijanas pabrėžė savo kantrybę ir tikslo siekimą: „Žinoma, kitai savo dvikovai, kovai dėl titulo, man reikėjo tokio užbaigimo. Žinojau, kad jį nokautuosiu. Taip, pirmajame raunde buvo šiek tiek sunku, bet supratau, jog turime penkis raundus ir mano laikas ateis, todėl buvau kantrus.“
Pokalbį su komentatoriumi kovotojas užbaigė netikėtu ir šmaikščiu iššūkiu: „Kova dėl titulo arba Markas Zuckerbergas.“
Beveik dvejus metus pirmojoje UFC lengvojo svorio kategorijos reitingo vietoje besirikiuojantis A. Carukijanas savo šanso tapti čempionu laukia jau ilgą laiką. Dar 2025-ųjų sausį jis turėjo susikauti su tuometiniu diviziono valdovu Islamu Machačevu, tačiau pasitraukė iš šios dvikovos ir prarado savo vienintelę galimybę.
Šiuo metu situacija svorio kategorijoje išlieka intriguojanti. Dabartinis čempionas Justinas Gaethje jau yra pareiškęs, kad neplanuoja sugrįžti į narvą iki pat 2027 metų. Buvęs čempionas Ilia Topuria neseniai atskleidė, jog gydytojai jam leido atnaujinti karjerą po to, kai jo kūnas atsigavo po sekinančios kovos „UFC White House“ turnyre. Vis dėlto, po tokio brutalaus pasirodymo „UFC 331“ renginyje, UFC vadovybei bus itin sunku ignoruoti A. Carukijano reikalavimus suteikti jam progą kovoti dėl aukščiausio apdovanojimo.
Visi turnyro rezultatai:
Joshua Vanas nugalėjo Alexandre'ą Pantoją vieningu teisėjų sprendimu (49-46, 49-47, 50-45)
Armanas Carukijanas nugalėjo Mauricio Ruffy nokautu (smūgiu alkūne) – 1 raundas, 4:56 min.
Patricio Freire nugalėjo Dooho Choi nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 3:28 min.
Seanas Sharafas nugalėjo Gable'ą Stevesoną nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 0:12 min.
Alonzo Menifieldas nugalėjo Iwo Baraniewskį skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Marlonas Vera nugalėjo Charlesą Jourdainą techniniu nokautu (smūgiais rankomis) – 3 raundas, 2:02 min.
Robelis Despaigne'as nugalėjo Tai Tuivasą skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Michaelas Aswellas nugalėjo JooSang Yoo skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Ryanas Gandra nugalėjo Ozzy Diazą nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 2:04 min.
Edmenas Shahbazyanas nugalėjo Brunno Ferreirą vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 30-27)
Casey O'Neill nugalėjo Eduardą Mourą skausmingu veiksmu (rankos laužimu) – 1 raundas, 3:22 min.
Joandersonas Brito nugalėjo Gigą Čikadzę nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 1:57 min.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.