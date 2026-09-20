Leščiauskas papildė „Gargždų“ gynėjų grandį

Sutartis pasirašyta su 21 metų 191 cm ūgio Kristupu Leščiausku. Jis atvyko pavaduoti Karolį Giedraitį, kuris tyrė sunkią traumą ir šiame sezone nežais.
K.Leščiauskas nuo 2022 metų priklausė Klaipėdos „Neptūno“ klubui ir žaidė dublerių ekipoje, gavo šansų ir pagrindinėje komandoje, o 2024–2025 m. buvo paskolintas Mažeikių komandai.
Praėjusiame sezone Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) K.Leščiauskas per 25 minutes įmesdavo 11,9 taško, atkovodavo 3,2 kamuolio, atlikdavo 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 11,6 naudingumo balo.
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