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Joshua Vanas apgynė UFC čempiono diržą revanšinėje dvikovoje prieš Alexandre'ą Pantoją

2026-09-20 08:22 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 08:22
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Los Andžele (JAV) vykusio „UFC 331“ turnyro pagrindinėje kovoje 24-erių Joshua Vanas (18-2, 11-1 UFC) vieningu teisėjų sprendimu (49-46, 49-47 ir 50-45) įveikė buvusį čempioną Alexandre'ą Pantoją (30-7, 14-5 UFC). Antrą kartą svorio kategorijos iki 57 kg čempiono diržą apgynęs atletas padėjo tašką šioje priešpriešoje po to, kai pirmoji jųdviejų akistata baigėsi ankstyva varžovo trauma.

Joshua Vanas ir Alexandre'as Pantoja | Scanpix nuotr.

Los Andžele (JAV) vykusio „UFC 331“ turnyro pagrindinėje kovoje 24-erių Joshua Vanas (18-2, 11-1 UFC) vieningu teisėjų sprendimu (49-46, 49-47 ir 50-45) įveikė buvusį čempioną Alexandre'ą Pantoją (30-7, 14-5 UFC). Antrą kartą svorio kategorijos iki 57 kg čempiono diržą apgynęs atletas padėjo tašką šioje priešpriešoje po to, kai pirmoji jųdviejų akistata baigėsi ankstyva varžovo trauma.

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Pirmasis šių kovotojų susitikimas praėjusių metų gruodį „UFC 323“ turnyre truko vos 26 sekundes dėl A. Pantojos patirto rankos lūžio. Gavęs progą įrodyti, kad pergalė nebuvo atsitiktinė, J. Vanas šįkart narve atlaikė visas 25 minutes ir įtikino teisėjus. Po gegužę pasiektos pergalės prieš Tatsuro Tairą, J. Vanas įtvirtino savo, kaip vieno geriausių organizacijos kovotojų, statusą.

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„Crypto.com“ arenoje susirinkę žiūrovai išvydo atkaklų karą nuo pat pirmųjų sekundžių. A. Pantoja demonstratyviai atsisakė prieš kovą paliesti pirštines ir vos per 10 sekundžių parvertė čempioną ant žemės. Nors brazilas užsiėmė dominuojančią poziciją ir grasino skausmingais veiksmais, J. Vanas pademonstravo sprogstamąją jėgą, išsivadavo iš varžovo kontrolės ir pats atsidūrė viršuje. Kovai grįžus į stovėseną, čempionas spaudė oponentą aštriais smūgiais kaire ranka, o prieš pat nuskambant pirmojo raundo sirenai sugebėjo žaibiškai atsistoti po dar vieno pretendento parvertimo.

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Antrajame raunde įtampa pasiekė viršūnę. Aštrių smūgių apsikeitimo metu kovotojai susidūrė galvomis, po kurio A. Pantojos kaktą papuošė gili kirstinė žaizda. Įsiutęs brazilas kaltino varžovą tyčiniu veiksmu, todėl į narvą teko žengti medikui. Gavus leidimą tęsti kovą, A. Pantoja desperatiškai ieškojo progų parvertimui, tačiau J. Vanas puikiai gynėsi ir diktavo tempą stovėsenoje. Nors raundo pabaigoje pretendentas sugebėjo atsidurti čempionui už nugaros, laikas ištirpo nespėjus užfiksuoti smaugimo veiksmo.

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Trečiajame raunde abiejų atletų veidai jau buvo paženklinti žalos. J. Vanas sėkmingai neutralizavo varžovo bandymus imtyniauti ir baudė jį galingomis kombinacijomis. Nors A. Pantoja galiausiai vėl perkėlė veiksmą ant grindinio, apčiuopiamos naudos iš to neišpešė.

Ketvirtąjį raundą A. Pantoja pradėjo pavojingu smūgiu koja į galvą ir eilinį kartą atliko parvertimą, tačiau čempionas net gulėdamas ant nugaros išliko aktyvus – varžovą atidaužė atvirais delnais bei atakavo oponento koją bandydamas atlikti kulno laužimą.

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Paskutinėse penkiose minutėse J. Vanas galutinai perėmė kontrolę. Tikslia serija sukrėtęs brazilą, likus mažiau nei dviem minutėms čempionas pasiuntė A. Pantoją į nokdauną. Nors J. Vanas bandė užbaigti kovą atlikdamas rankos laužimą („kimura“), brazilas atsilaikė, o čempionas tęsė dominavimą stovėsenoje iki pat finalinio gongo.

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Po pergalės J. Vanas nevengė atsikirsti kritikams: „Neleiskite, kad aplinkybės nulemtų jūsų gyvenimą. Daugelis sakė, kad pirmoji mano pergalė buvo atsitiktinumas. Pabandykite manimi suabejoti dabar.“

Įvertindamas varžovo ištvermę, čempionas stebėjosi pretendento gynyba parteryje: „Pagarba Pantojai. Jis yra kietas šunsnukis. Užkabinau skausmingą veiksmą ir tiesiog nesuprantu, kaip jis iš to š**o išsikapstė! Neįsivaizduoju, kaip jis ištrūko. Jis tiesiog yra velniškai geras.“

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Visi turnyro rezultatai:

Joshua Vanas nugalėjo Alexandre'ą Pantoją vieningu teisėjų sprendimu (49-46, 49-47, 50-45)

Armanas Carukijanas nugalėjo Mauricio Ruffy nokautu (smūgiu alkūne) – 1 raundas, 4:56 min.

Patricio Freire nugalėjo Dooho Choi nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 3:28 min.

Seanas Sharafas nugalėjo Gable'ą Stevesoną nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 0:12 min.

Alonzo Menifieldas nugalėjo Iwo Baraniewskį skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)

Marlonas Vera nugalėjo Charlesą Jourdainą techniniu nokautu (smūgiais rankomis) – 3 raundas, 2:02 min.

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Robelis Despaigne'as nugalėjo Tai Tuivasą skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)

Michaelas Aswellas nugalėjo JooSang Yoo skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)

Ryanas Gandra nugalėjo Ozzy Diazą nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 2:04 min.

Edmenas Shahbazyanas nugalėjo Brunno Ferreirą vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 30-27)

Casey O'Neill nugalėjo Eduardą Mourą skausmingu veiksmu (rankos laužimu) – 1 raundas, 3:22 min.

Joandersonas Brito nugalėjo Gigą Čikadzę nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 1:57 min.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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