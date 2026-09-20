Jocytė pagerino rezultatyvumo rekordą WNBA rungtynėse

Lietuvės klubas namie 70:57 (21:19, 28:6, 15:21, 6:11) nugalėjo Sietlo „Storm“ (8/34) krepšininkes.
Šanso vėl sulaukusi J.Jocytė sužaidė geriausias rungtynes už Atlanto. Lietuvė per 13 minučių pelnė 11 taškų (1/4 dvit., 3/3 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį ir sykį suklydo.
Juste Jocyte is a perfect 3 for 3 from three and Ballhalla is rockin pic.twitter.com/eKrYK8VC1l— Danielle H. (@DanielleHobeika) September 20, 2026
Geriausią pasirodymą J.Jocytė buvo surengusi ir naktį prieš tai, kai į Portlando „Fire“ krepšį pelnė 9 taškus.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Kaila Charles, kuri pelnė 16 taškų (12 atk. kam.), Laeticia Amihere pridėjo 11, Tifany Hayes (6 rez. per.) ir Kaitlyn Chen – po 10.
Pralaimėjusioms Flau’jae Johnson pelnė 17 taškų (3/6 trit.), Awa Fam ir Dominique Malonga (6 atk. kam.) surinko po 8.
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