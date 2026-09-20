„Barcelona“ po dramatiškos kovos įveikė „Valencia“ ir pateko į Ispanijos Supertaurės finalą

Ketvirtajame kėlinyje likus žaisti 13 sekundžių T.J.Shortsas dvitaškiu buvo išlyginęs rezultatą – 86:86. Vis tik Kameronas Tayloras neleistinai sustabdė Keviną Punterį, kuris pataikė pirmąjį baudos metimą (87:86), o antrąjį prametė specialiai. Per likusį laiką „Valencia“ užpulti neįstengė.
Supertaurės finale „Barcelona“ susitiks su Badalonos „Joventut“ ekipa, kuri savajame pusfinalyje įveikė Vitorijos „Baskonia“.
Nugalėtojams Justinas Robinsonas pelnė 17 taškų (3/4 trit.), Joelis Parra pridėjo 12 taškų (4/9 dvit.), Joshas Nebo – 11 (8 atk. kam.), Olivier Nkamhoua (12 atk. kam.) ir Tyrese’as Martinas (11 atk. kam.) – po 10.
Pralaimėjusiems Kameronas Tayloras įmetė 23 taškus (2/6 trit.), T.J.Shortsas pridėjo 17 (7 rez. per.), Nate’as Reuversas – 15.
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