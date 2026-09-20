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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Raphinha pelnytas „hat-trickas“ padovanojo „Barcelonai“ pergalę prieš „Sevilla“

2026-09-20 00:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 00:02
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„Barcelona“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybių išvykos rungtynėse 3:1 nugalėjo „Sevilla“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

„Barcelona“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybių išvykos rungtynėse 3:1 nugalėjo „Sevilla“ futbolininkus.

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Youssoufas Fofana rungtynių pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Sevilla“ ekipą į priekį 1:0.

Netrukus varžovą suklaidinęs Raphinha nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

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Lamine‘o Yamalio perdavimo sulaukęs Raphinha antrojo kėlinio pradžioje smūgiu galva persvėrė rezultatą „Barcelonos“ naudai 2:1.

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Raphinha sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir dar labiau padidino svečių pranašumą 3:1.

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Y. Fofana tapo devintuoju „Sevilla“ žaidėju, pelniusiu įvartį „La Liga“ pirmenybėse 2026/2027 m. sezone. Nė viena komanda penkiose stipriausiose Europos futbolo lygose neturi daugiau skirtingų įvarčių autorių („Brighton“ ir Milano „Inter“ taip pat turi po devynis).

Raphinha pelnė 12 įvarčių „La Liga“ pirmenybėse 2026/2027 m. sezone per pirmąsias septynerias komandos rungtynes sezono pradžioje. Tik Cristiano Ronaldo pavyko pasižymėti daugiau kartų (2014/2015 m. sezone 13 kartų).

„Barcelona“ vietiniame čempionate į savo sąskaitą įsirašė septintąją pergalę (21 taškas). Tuo tarpu „Sevilla“ su 13 taškų žengia penkta.

Highlights via DasFootball

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