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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Kane'as atkirto Yamaliui dėl pelnytų įvarčių svarbos

2026-09-19 10:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 10:02
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Miuncheno „Bayern“ puolėjas Harry Kane'as sureagavo į „Barcelona“ žvaigždės Lamine'o Yamalio pasisakymus apie „Auksinio kamuolio“ („Ballon d'Or“) rinkimus, kuriuose vienais pagrindinių favoritų laikomi pats ispanas bei Madrido „Real“ atstovas Kylianas Mbappe. Anglijos rinktinės lyderis pabrėžė, kad apdovanojimų likimas nuo jo nepriklauso, o savo vertę jis įrodinėja futbolo aikštėje.

Harry Kane'as | EPA / ANNA SZILAGYI

Miuncheno „Bayern“ puolėjas Harry Kane'as sureagavo į „Barcelona“ žvaigždės Lamine'o Yamalio pasisakymus apie „Auksinio kamuolio“ („Ballon d'Or“) rinkimus, kuriuose vienais pagrindinių favoritų laikomi pats ispanas bei Madrido „Real“ atstovas Kylianas Mbappe. Anglijos rinktinės lyderis pabrėžė, kad apdovanojimų likimas nuo jo nepriklauso, o savo vertę jis įrodinėja futbolo aikštėje.

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Penktadienį Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse net 7:0 Berlyno „Union“ ekipą sutriuškinęs H. Kane'as savo mintimis pasidalijo su Ispanijos dienraščiu „AS“. Paklaustas apie asmeninius šansus iškovoti prestižinį trofėjų, puolėjas išliko kuklus.

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„Nenoriu per daug kalbėti apie save, nes aš kalbu aikštėje, – sakė H. Kane'as. – Visi yra skirtingi. Lamine'as Yamalis sužaidė puikų sezoną, kaip ir Michaelas Olise. „Auksinis kamuolys“ nėra mano valioje.“

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Kiek anksčiau „Bayern“ klubo vadovai viešai teigė, kad būtent pelnyti įvarčiai turėtų tapti pagrindiniu argumentu balsuojant už H. Kane'ą. Visgi su tokia pozicija nesutiko L. Yamalis, kurio žodžiai pasiekė ir patį Miuncheno ekipos snaiperį. Paprašytas pakomentuoti ispano išsakytą nuomonę, anglas varžovui negailėjo pagyrų, tačiau išskyrė ir kitus pretendentus.

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„Nežinau, kokia buvo jo pasakytų žodžių intencija, tačiau jis yra nuostabus žaidėjas, – teigė puolėjas. – Jis, kaip ir daugelis kitų futbolininkų, sužaidė puikų sezoną. K. Mbappe, M. Olise, Rodri... kandidatų yra tikrai daug.“

Baigdamas pokalbį, patyręs žaidėjas pridūrė, kad nesuka galvos dėl to, ko negali pakeisti, ir tiesiog mėgaujasi dabartiniu karjeros etapu.

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„Kiekvienas turi teisę išreikšti savo nuomonę taip, kaip nori, o tai nuo manęs nepriklauso, – kalbėjo H. Kane'as. – Kalbant apie mane, aš labai mėgaujuosi viskuo, kas dabar vyksta. Tiesiog palauksiu ir pamatysiu, kas bus. Aš ir toliau dirbsiu savo darbą aikštėje, o tada pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys.“

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Savo ruožtu L. Yamalis interviu televizijai „Movistar Plus“ griežtai atskyrė rezultatyviausio žaidėjo ir geriausio pasaulio futbolininko sąvokas, taip atsakydamas į „Bayern“ atstovų argumentus.

„Manau, kad „Auksinis kamuolys“ turėtų atitekti geriausiam pasaulio žaidėjui, ir nieko daugiau, – aiškino „Barcelona“ talentas. – O ne žaidėjui, kuris pelnė 80 įvarčių, nes jei įmuši 80 įvarčių, laimi geriausio metų snaiperio apdovanojimą. Tai yra du visiškai skirtingi dalykai, ir žmonės to nesupranta.“

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Ispanas taip pat atskleidė, kokiais kriterijais vadovaujasi pats, vertindamas aukščiausios klasės meistriškumą.

„Geriausias pasaulio žaidėjas yra tas, kurį rungtynių metu stebi kaip komentatorius ir mėgaujiesi į jį žiūrėdamas, – pridūrė L. Yamalis. – Matai jį ir galvoji: tai žaidėjas, kuris akivaizdžiai skiriasi nuo visų kitų.“

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